"كهرباء دبي" ووكالة الفضاء البريطانية تبحثان التعاون لتعزيز الاعتمادية والاستدامة

دبي في 19 نوفمبر /وام/ بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مع كريس وايت-هورن، نائب الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي لتنفيذ المشاريع في وكالة الفضاء البريطانية سبل التعاون بمجال تقنيات الفضاء لتعزيز الكفاءة والاعتمادية والاستدامة في قطاع المؤسسات الخدماتية وذلك على هامش معرض دبي للطيران في "دبي وورلد سنترال".

حضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية بالهيئة.

تناول النقاش برنامج "سبيس-دي" الرائد التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يعتمد على الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات الفضاء الحديثة لتعزيز عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة لشبكات الكهرباء والمياه.

واستعرض معالي الطاير خلال اللقاء الإنجازات الكبرى التي حققها برنامج "سبيس-دي"، والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير 2021 وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدماتية في العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين أداء شبكات الكهرباء والمياه.

وأكد معاليه أن برنامج "سبيس-دي" ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة لدمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، ضمن مختلف عملياتها، بما يعزز التحول التقني للهيئة ويدعم العديد من المبادرات الوطنية والعالمية، ومنها الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030.

وتطرق معاليه إلى البنية التقنية المتقدمة لبرنامج "سبيس-دي"، بما في ذلك القمر الاصطناعي النانوي "ديوا سات-1" الذي أطلقته الهيئة في يناير 2022، ويختبر تقنيات الاتصال بعيدة المدى (LoRa) من محطات إنترنت الأشياء، لتمكين مراقبة حالة المحطات الفرعية للكهرباء ودمج محطات الأرصاد الجوية ومراقبة خطوط نقل المياه في المناطق ذات الاتصال المحدود.

وقال كريس وايت-هورن: "تلتزم المملكة المتحدة بتعزيز التعاون الدولي في قطاع الفضاء المتنامي " موضحا أن العمل الريادي الذي تقوم به هيئة كهرباء ومياه دبي في توظيف تقنيات الفضاء ضمن قطاع الخدمات يعد مثالاً ملهماً وأن هناك إمكانات كبيرة لتبادل الخبرات والابتكار المشترك بما يحقق المنفعة للبلدين ويسهم في ترسيخ معايير عالمية جديدة لدور تقنيات الفضاء في تطوير الخدمات الحيوية على الأرض.