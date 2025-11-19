مؤسسات الشيخ محمد بن خالد تنظم أنشطة مجتمعية ضمن "ماراثون أدنوك – العين 2025"

العين في 19 نوفمبر / وام / نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل أمس خلال مشاركتهما في الفعاليات المصاحبة لنصف ماراثون أدنوك – العين 2025 مجموعة من الورش التفاعلية والأنشطة المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الوعي الثقافي والبيئي بين مختلف فئات المجتمع من الأطفال والشباب والأسر.

فيما شارك برنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي بورشة بيئية تناولت موضوع الأسماك ودور البيئة البحرية في تعزيز الاستدامة وقدّم تجارب معرفية وتوعوية .

فيما شارك قسم التراث بمقتنيات ومجسمات تجسد الهوية الوطنية وتعزز روح الانتماء الثقافي، إلى جانب تسليط الضوء على حرفة الخوص التي تُعد من الموروثات الإماراتية العريقة، في حين قدّمت مكتبة أجيال المستقبل أنشطة قرائية وتثقيفية للأطفال أسهمت في غرس حب القراءة وتنمية المعرفة لديهم.

وفي ختام الفعالية، شاركت مريم حمد الشامسي الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في تكريم الفائزين بسباقات الماراثون مشيدةً بالمستوى التنظيمي المتميز والروح المجتمعية الإيجابية التي عكستها الفعالية.