"إيدج" توقع مذكرة تفاهم مع "الصناعات الجوية الكورية"

دبي في 19 نوفمبر / وام/ وقّعت "إيدج"، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في العالم، مذكرة تفاهم مع شركة "الصناعات الجوية الكورية" (KAI)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطيران في كوريا، بهدف استكشاف مجالات التعاون المحتملة في صناعات الطيران والدفاع والقطاعات ذات الصلة وذلك على هامش فعاليات معرض دبي للطيران .

تعكس هذه الاتفاقية الأولية مرحلة مبكرة من التعاون يستكشف من خلالها الطرفان فرصاً من شأنها دعم مصالحهما المشتركة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

وقّع مذكرة التفاهم، كيم جاي هونغ، نائب الرئيس رئيس تطوير الأعمال الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة الصناعات الجوية الكورية، وخالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في مجموعة إيدج بحضور آن هيون-هو، الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الكورية، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج.