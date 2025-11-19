شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها بالمهرجان الوطني للتسامح والتعايش

أبوظبي في 19 نوفمبر / وام / اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشاركتها في النسخة السابعة من المهرجان الوطني للتسامح والتعايش 2025، الذي نظم في حديقة أم الإمارات بأبوظبي على مدى ثلاثة أيام، بحضور عدد كبير من المسؤولين والقيادات الفكرية والمبدعين وسفراء الدول.

وقدمت إدارة الشرطة المجتمعية وأعضاء برنامج «كلنا شرطة» مجموعة من البرامج والفعاليات التوعوية الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وغرس الهوية الوطنية ونشر السلوكيات الإيجابية.

وشهد جناح شرطة أبوظبي تفاعلاً لافتًا من الزوار الذين تعرفوا على المبادرات المطروحة ودور المتطوعين في دعم الجهود الأمنية وتعزيز الوعي الوقائي لدى الجمهور.

وأكد العقيد سيف علي الجابري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، أن مشاركة شرطة أبوظبي في المهرجان تأتي تجسيدًا لالتزامها بدعم الترابط المجتمعي ونشر ثقافة التسامح باعتبارها نهجًا أصيلاً في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن الفعالية تشكل منصة مهمة لتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع وترسيخ مفهوم الشراكة بين الشرطة والجمهور.

وشارك قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة، من خلال عرض وثائق وصور تاريخية تبرز مسيرة تطور العمل الشرطي في أبوظبي عبر العقود، إلى جانب تقديم عرض تعريفي يسلط الضوء على أبرز المحطات التي شكلت الإرث الشرطي العريق.