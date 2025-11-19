وزارة المالية توقّع الاتفاقية الثانية ضمن مبادرة "صكوك الأفراد" مع بنك الإمارات دبي الوطني

دبي في 19 نوفمبر /وام/ وقعت وزارة المالية الاتفاقية الثانية ضمن مبادرة " صكوك الأفراد" مع بنك الإمارات دبي الوطني، ، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من الاستثمار في سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية الحكومية عبر منصات رقمية مبتكرة.

وبموجب الاتفاقية، يمكن للمستثمرين الأفراد الاستثمار في سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية الحكومية المجزّأة بفئات مالية صغيرة، بحد أدنى يبلغ 4000 درهم، انسجاماً مع أهداف وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي داخل الدولة.

وتتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة الهوية الإماراتية أو الهوية الرقمية "UAE PASS" التسجيل إلكترونياً، واستكمال متطلبات اعرف عميلك "KYC"، وإنشاء ملف للمخاطر مباشرة عبر القنوات الرقمية، إلى جانب الاطلاع على شروط سندات الخزينة وصكوك الخزينة وتفاصيل المعاملات بوضوح وشفافية.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن انضمام بنك الإمارات دبي الوطني إلى مبادرة "صكوك الأفراد" يمثل مرحلة متقدمة في توسيع نطاق المؤسسات الوطنية المشاركة في المبادرات الوطنية التي تتبناها الوزارة، بما ينسجم مع تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية القائمة على إتاحة أدوات مالية حكومية للأفراد عبر قنوات رقمية.

وأوضح أن المبادرة لا تهدف إلى طرح منتجات استثمارية فحسب، بل تسعى إلى ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار المستدام لدى المواطنين والمقيمين.

ونوّه سعادته إلى أن التعاون مع المؤسسات المالية الوطنية يعكس التزام الوزارة بتفعيل دور القطاع الخاص في تطوير أدوات مالية مبتكرة ومدعومة حكومياً، ما يسهم في تعميق سوق رأس المال المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

ونوه إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها توفير تجربة استثمارية رقمية آمنة وسهلة الاستخدام للأفراد تضمن لهم الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالمنتجات المعروضة، من شروط الإصدار إلى العوائد ومواعيد الاستحقاق، موضحاً أن تمكين الأسر من التخطيط المالي عبر أدوات موثوقة ومدعومة من الحكومة يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويعكس حرص القيادة على بناء مستقبل مالي آمن ومستدام.

من جانبه، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن شراكتنا مع وزارة المالية تعكس التزام البنك بتعزيز أسواق رأس المال المحلية، فمن خلال إتاحة سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية للمستثمرين الأفراد عبر تطبيق "ENBD X" للهاتف المتحرك، فإننا نساهم في تعزيز سوق الدين المحلي وجعله أكثر حيوية ومرونة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتمويل الإسلامي.

وأكد مواصلة بنك الإمارات دبي الوطني الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة لتوسيع وتنويع المشاركة السوقية وتعزيز الشمول المالي في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتم إدراج جميع سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية الصادرة عن وزارة المالية على منصة بنك الإمارات دبي الوطني.

وسيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بإتاحة أدوات مالية سيادية عبر تخصيصات أولية أو من خلال عمليات في السوق الثانوية، بما يمكّن المستثمرين من الاكتتاب أو التداول بسهولة.

وسينظم البنك جلسات توعية وتثقيف مالية، ويوفر قسماً مخصصاً للأسئلة الشائعة، ويجري استبيانات دورية لآراء المستثمرين لضمان تجربة استثمارية شفافة وسهلة الاستخدام.

وأوضحت وزارة المالية أن توقيع هذه الاتفاقية يمثّل المرحلة الثانية من سلسلة شراكات استراتيجية مع عدد من البنوك الوطنية المشاركة في مبادرة "صكوك الأفراد"، بهدف إتاحة الاستثمار في سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية على نطاق أوسع، وتعزيز الوعي المالي بين فئات المجتمع، وترسيخ مفهوم الادخار المسؤول كإحدى ركائز الاستدامة المالية في الدولة.