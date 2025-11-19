فلاي دبي توقع مذكرة تفاهم بشأن شراء 75 طائرة "بوينغ 737 ماكس" بـ 13 مليار دولار

دبي في 19 نوفمبر /وام/ وقعت فلاي دبي مذكرة تفاهم مع بوينغ لشراء 75 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس" بقيمة 13 مليار دولار ما يعكس جهود الناقلة لتحقيق رؤية دبي لنمو قطاع الطيران في السنوات المقبلة.

وقع الإتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لشركة فلاي دبي مع ستيفاني بوب، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية، بحضور غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، في معرض دبي للطيران 2025.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم:" يسرنا الإعلان عن طلبية طائرات جديدة مع شركة بوينغ، وبالنظر إلى المستقبل، يُعد التخطيط الإستباقي للأسطول أمراً ضرورياً لضمان قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على السفر، وهو طلب نثق في إستمرار نموه، وإن توقع الإحتياجات المستقبلية هو عامل حاسم في نجاح أي شركة طيران، ويعكس إعلان اليوم إلتزامنا بهذا المبدأ".

وأضاف سموه، أن بيئة دبي، التي تتميز ببنية تحتية عالمية المستوى وتشريعات متقدمة وسياسات أجواء مفتوحة وقدرتها على جذب المواهب العالمية، عوامل هامة في تمكين فلاي دبي من التوسع والنمو..معربا عن الفخر بتوقيع طلبية أخرى لطائرات" 737 ماكس "مع بوينغ، الشريك الموثوق الذي لعب دوراً رئيسا في توسيع الشبكة إلى حجمها الحالي.

وأكد أن توافر الطائرات الموثوق وجدول التسليم يعد أمراً حيوياً للنمو المستمر للقطاع، وتضمن هذه الإتفاقية البقاء في وضعٍ جيدٍ للنمو المستقبلي، من خلال إضافة المزيد من الطائرات إلى أسطولنا واستبدال الطائرات الحالية.

وأثنى سموه على فريق العمل لتفانيهم وعملهم الدؤوب ،منوها إلى أن جهودهم إلى جانب رؤية دبي الطموحة للسنوات القادمة، تعكس التفاؤل بالمستقبل، بما في ذلك لعب دورٍ رئيس في خطط توسعة مطار دبي آل مكتوم.

من جانبها، قالت ستيفاني بوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية، إن فلاي دبي تعد من أوائل مشغلي طائرات" 737 ماكس" في العالم، وتعكس خطتها بتوقيع الطلبية الحالية، وهي طلبيتها الخامسة حتى الآن، القيمة الرائدة لطائرة 737 ماكس في السوق وتعدد إستخداماتها،مشيرة إلى أن طائرات بوينغ ستظل ركيزة أساسية لأسطول فلاي دبي الاستراتيجي وخطط نموها.





وتتيح الإتفاقية الجديدة لفلاي دبي الإستفادة من مرونة عائلة طائرات 737 ماكس وخصائصها المشتركة، مع إستخدام الحجم والمدى الفريدين لطائرات 737-8 و 737-9 و 737-10.





تُشغّل فلاي دبي أسطولاً حديثاً وفاعلا يتألف من 96 طائرة بوينغ 737، ويشمل: 27 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و 66 طائرة بوينغ 737 ماكس 8، و03 طائرات بوينغ 737 ماكس 9.