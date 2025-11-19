إطلاق النسخة الـ3 من برنامج "قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي"

دبي في 19 نوفمبر/ وام/ أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل النسخة الثالثة من برنامج "قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي"، المنصة العربية الرائدة لتمكين القيادات الحكومية العربية الشابة، وذلك بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية.

يهدف البرنامج إلى تأهيل 40 من القيادات الحكومية العربية الشابة، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع التحولات المتسارعة والاستثمار في فرص المستقبل.

يأتي البرنامج ليعكس التزام الجانبين بإعداد جيل عربي قادر على تشكيل مستقبل العمل الحكومي وتحويل التحديات إلى فرص تنموية مستدامة.

وشهد البرنامج منذ إطلاقه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قبل 3 أعوام، تخريج 80 قائدا وقائدة من العالم العربي يشكلون اليوم شبكة قيادية عربية مستدامة تقود التغيير وتصنع الأثر.

ويُقدّم البرنامج تجربة متكاملة تتضمن 30 لقاء قياديا مع مسؤولين حكوميين، وحوارات مع خبراء في قطاعات المستقبل من الدول العربية، إضافة إلى مسرّعات مستقبلية وتحديات تطبيقية ومجالس افتراضية ومختبرات تصميم سياسات المستقبل، لتشكّل بيئة محفّزة لإنتاج حلول مبتكرة في مجالات مثل التشريعات المستقبلية، وتصميم الخدمات الاستباقية، والحوكمة المرنة وجاهزية المواهب الحكومية ، وسيتم تخريج المنتسبين ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في شهر فبراير 2026.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن برنامج "قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي" أصبح منصة عربية ريادية، محورها تمكين جيل من القيادات الحكومية العربية الجاهزة لتحديات المستقبل، والقادرة على تحويلها إلى فرص واعدة ترتقي بالعمل الحكومي وتنعكس إيجاباً على المجتمعات.

وقالت عهود الرومي إن تسارع المتغيرات العالمية المدفوعة بموجة عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب تطوير عقلية حكومية جديدة، ترتكز على المرونة وسرعة التأقلم والتفاعل، والاستباقية في تصميم الحلول لتحديات المستقبل، مشيرة إلى أن البرنامج يمكن القيادات الحكومية العربية الشابة من بناء منظور جديد للعمل الحكومي، ويزودهم بالأدوات والحلول الداعمة لتحويل العمل الحكومي إلى بيئة مرنة معززة بالابتكار التشريعي الذكي وتصفير البيروقراطية وتسريع الإنجاز ومضاعفة الأثر.

ومن جانبه أشاد سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، وقال:"يسر المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وبرعاية كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، الإعلان عن النسخة الثالثة من برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي".

وأضاف أن البرنامج يتماشى مع رسالة المنظمة في المساهمة بتحقيق التنمية الإدارية المستدامة في الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة من القيادات الحكومية العربية الشابة التي تمتلك المهارات القيادية اللازمة لحكومات المستقبل، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التعلم المستمر.

وبدوره أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أهمية تعزيز المبادرات العربية المشتركة الهادفة لبناء القدرات وتمكين الحكومات من مواكبة التقدم السريع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما تحمله هذه المرحلة من متغيرات كبرى في مختلف مجالات العمل.

وقال عبد الله لوتاه إن برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، الذي ينظم بالشراكة مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، يعكس رؤى حكومة الإمارات بتوسيع مجالات مشاركة المعرفة مع المنطقة والعالم، ويشكل بيئة حاضنة لتطوير الممارسات والحلول الداعمة للقيادات الحكومية في مواجهة تحديات القطاعات التي تقودها في مختلف مجالات العمل الحكومي، من خلال ما يوفره من فرص للمنتسبين للتطور واكتساب الخبرات والمعارف الضرورية لإحداث التغيير المطلوب في العمل الحكومي.

في سياق متصل، أكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن تبني ثقافة المسرعات في عمل حكومة الإمارات، وما تم إنجازه من خلال مبادرة المسرعات الحكومية الإماراتية الأولى من نوعها عالمياً، يمثل عنصراً داعماً ومعززاً لقدرات منتسبي برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، نظراً لما يوفره من آلية عمل قائمة على مفهوم التحديات والفهم الاستباقي لمتطلبات المستقبل، والعمل على تطوير الحلول ضمن إطار زمني محدد.

وأشارت هدى الهاشمي إلى أن فريق المسرعات الحكومية الإماراتية سيوفر لمنتسبي البرنامج الدعم والإمكانات اللازمة لتصميم الحلول لتحديات العمل الحكومي في الدول العربية، ويتيح لهم الفرصة للاستفادة من تجربة حكومة الإمارات المتميزة في هذا المجال.

من ناحيته قال سعادة عبد الله زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن إطلاق برنامج قيادات حكومات المستقبل يأتي ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في إعداد جيل عربي مؤهل لقيادة المستقبل وصناعة تحولاته وأضاف أن البرنامج يشكل منصة استراتيجية لتأهيل الكفاءات العربية وتمكينها من امتلاك مهارات المستقبل، بما يعزز جاهزيتها لابتكار حلول نوعية قادرة على مواجهة التحديات وصنع الفرص، في إطار سعي مستمر لتطوير منظومة حكومية عربية أكثر مرونة واستباقية.

وأكد الفلاسي أن البرنامج يجسد رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالشباب العربي، وتزويدهم بأدوات المعرفة والتكنولوجيا عبر مختبرات السياسات الحكومية، والتحديات القيادية التطبيقية، والجولات الدراسية الافتراضية مع نخبة المؤسسات العالمية.

وقال : "نهدف من خلال هذا البرنامج إلى بناء شبكة عربية من القيادات المستقبلية القادرة على تحويل الرؤى إلى إنجازات، وترسيخ مفهوم الجاهزية الحكومية لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للعالم العربي" مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل أداء دورها الريادي في صياغة مستقبل العمل الحكومي العربي، وتوفير نموذج يحتذى في تمكين العقول العربية وإطلاق طاقاتها الإبداعية نحو الغد.

من جهته أكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن إطلاق برنامج "قيادات حكومات المستقبل" يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الكفاءات العربية وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على المساهمة في صياغة مستقبل المنطقة وتعزيز مسارات التنمية فيها.

وأكد أن هذا التوجه يعكس فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي جعل الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية ومحركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة.

وقال سعادته إن البرنامج يتكامل مع توجهات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في بناء منظومة معرفية عربية رائدة، تسهم في تطوير القدرات الحكومية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، فدور الكلية يتجاوز الإطار الأكاديمي إلى الإسهام الفاعل في صياغة سياسات مبتكرة مستندة إلى البحث العلمي والخبرة التطبيقية، بما يعكس ريادة دولة الإمارات في الإدارة الحكومية الحديثة.

ويشمل البرنامج أكثر من 30 من اللقاءات القيادية، وحوارات الخبراء التي تتيح للمنتسبين التفاعل مع تجارب نخبة من القادة الحكوميين والخبراء الدوليين، ما يمنحهم رؤى استراتيجية موسعة حول الحوكمة، الابتكار التشريعي، وقيادة التحول .

ويتضمن البرنامج مختبر تطوير السياسات الحكومية الأول من نوعه، والذي يحاكي تحديات واقعية إقليمية، ويمكّن المشاركين من أداء أدوار قيادية في بيئة تحاكي الأزمات والتي تتطلب سرعة اتخاذ القرار والاستجابة للمؤثرات.

وتُعقد ضمن البرنامج مجالس افتراضية بمشاركة فرق مشاريع الجاهزية الوطنية وتصفير البيروقراطية في حكومة الإمارات، لتبادل التجارب الناجحة والخبرات وتعزيز الحوار بين القيادات العربية الشابة، بما يسهم في ترسيخ شبكة إقليمية للتعاون المستقبلي في مجالات الجاهزية الحكومية.

ويستفيد المنتسبون من جلسات توجيه قيادي فردي مع خبراء حكوميين، تتيح لهم مناقشة تحدياتهم المهنية، وتطوير حلول مخصصة لمساراتهم القيادية ، وتُختتم التجربة بزيارة لدولة الإمارات للاطلاع على أفضل الممارسات في الجاهزية المستقبلية والتحول الرقمي والتمكين التكنولوجي.

ويعمل البرنامج على تمكين المنتسبين ليكونوا قادة مؤثرين في مسيرة التحول والجاهزية الحكومية في العالم العربي، من خلال فرص مشاركة استراتيجية في أعمال القمة العالمية للحكومات، حيث تتاح لهم فرصة حضور أعمال القمة والمشاركة ضمن الفعاليات الحكومية المختلفة مثل الاجتماعات الوزارية ومنصات إشراك القيادات الشابة، إضافة إلى المنصات العالمية الأخرى.

ويُختتم البرنامج بحفل تخرّج سنوي يُنظّم ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، بحضور وزراء الخدمة المدنية في الدول العربية، احتفاءً بالقيادات الحكومية العربية الشابة التي تسهم في دفع مسيرة التنمية العربية وصياغة المستقبل.