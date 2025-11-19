تواصل منافسات مزاينة رزين "المحطة الثانية" لمهرجان الظفرة

أبوظبي في 19 نوفمبر/وام/ تواصلت منافسات مزاينة رزين "المحطة الثانية" لمهرجان الظفرة بدورته الـ 19 الذي يقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر المزاينة حتى 22 نوفمبر الجاري في منطقة رزين بأبوظبي.

وسجلت أشواط سن اللقايا التي جرت منافساتها اليوم مشاركة 347 مطية ضمن 12 شوطا لفئات المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل.

وتوج العميد سالم عاضة البقمي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بالمراكز الأولى، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

وأظهرت نتائج شوط لقايا أصحاب السمو الشيوخ- محليات، فوز "ظبي الفلا" لمالكها الشيخ سلطان بن هزاع بن سلطان آل نهيان بالمركز الأول، وحصدت المركز الثاني "علم" لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وجاءت بالمركز الثالث "نجلا" لمالكها الشيخ سلطان بن هزاع بن سلطان آل نهيان، ونالت المركز الرابع "ترف" لمالكها الشيخ زايد بن خالد بن سلطان آل نهيان، وحلت بالمركز الخامس "معالي" لمالكها الشيخ محمد فهد سعود آل ثاني.

وفي شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل (1)- محليات فازت بالمركز الأول "مياسه" لمالكها فالح سعد فالح عامر الهاجري، كما فازت بالمركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل (2)- محليات "سمحه" لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، وجاءت بالمركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل (1)- مجاهيم "بهاجه" لمالكها مبخوت جابر مبخوت المري، فيما حصدت المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل (2)- مجاهيم "عزايم" لمالكها أحمد ناصر سيف المنهالي.

كما أظهرت نتائج شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (1)- محليات فوز "سيوف" لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري بالمركز الأول، وفي شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (2)- محليات فازت بالمركز الأول "الظبيه" لمالكها حمدان عبدالله محمد القريني، وفي شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (1)- مجاهيم حصدت المركز الأول "طرفه" لمالكها عبدالله مساعد سعيد صالح المنصوري، وجاءت بالمركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (2)- مجاهيم "قضيه" لمالكها عبدالله مساعد سعيد صالح المنصوري.

وحلت بالمركز الأول في شوط لقايا المهجنات الأصايل "بيان" لمالكها حمد بخيت حمد حويرب المنصوري، كما نالت المركز الأول في شوط لقايا الشركاء - محليات "الريم" لمالكها سيف حمد ناصر المالكي، وفي شوط لقايا الشركاء - مجاهيم حصدت المركز الأول "النايفه" لمالكها ظبيعي عبدالله ظبيعي المنهالي.

ودخلت إلى شبوك المبيت، صباح اليوم الإبل المشاركة في أشواط الإيذاع الشرايا والتلاد والشركاء من المحليات والمجاهيم، والايذاع المهجنات الأصايل، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها غداً الخميس في تمام الساعة الرابعة مساءً من خلال منصات "تراثنا" التابعة لهيئة أبوظبي للتراث وعبر قناة بينونة ونطاق البث في محيط موقع المزاينة على التردد (اف ام 93.1).