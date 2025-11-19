بلدية دبي توقع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز ممارسات سلامة الأغذية

دبي في 19 نوفمبر /وام/وقعت بلدية دبي 5 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية بهدف تعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات العلمية والأبحاث وتوظيف تقنيات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائية وابتكار وتبني أفضل الممارسات التي تدعم بناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة وتعزز مكانة دبي كمنصة عالمية لاستشراف مستقبل سلامة الغذاء.

جرى توقيع المذكرات على هامش أعمال النسخة الـ 19 من "مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية" الذي تنظمه بلدية دبي بمشاركة أكثر من 3500 مشارك و225 متحدثا عالميا وخبيرا في قطاع الأغذية من 70 دولة حول العالم.

شملت المذكرات توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية دبي والمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" بهدف تقليل الاشتراطات للشركات الكبرى في مجالات سلامة الأغذية لتوفير سلاسل إمداد غذائية مرنة وتوحيد الإجراءات لضمان انسيابية العمل وتحسين كفاءة الخدمات الرقابية بالمنطقة الحرة لجبل علي وتسريع إجراءات الإفراج عن الأغذية للسوق المحلي وتحقيق الوقاية الاستباقية للصحة العامة .

ووقعت البلدية مذكرة تفاهم مع شركة إيكولاب الإمارات للتجارة العامة "فرع الإمارات" للتعاون في مجالات سلامة أنظمة المياه وسلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية من خلال مبادرات مشتركة وتطوير الأنظمة الرقابية والممارسات المستدامة مع التركيز على الابتكار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

ووقعت البلدية أيضا مذكرة تفاهم مع "الجامعة الكندية - دبي" و"جامعة مانيبال للتعليم العالي - دبي" لتعزيز التعاون في مجال الأبحاث والدراسات والاستشارات الفنية وتوليد الأفكار والحلول على التحديات والفرص ضمن الأولويات المتعلقة بالعمل البلدي ضمن البيئة والصحة والسلامة وسلامة الغذاء عبر تبادل الخبرات والمعرفة الفنية في مجالات الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين كفاءة العمليات ورصد المخاطر الغذائية فضلاً عن تمكين الشباب عبر برامج تدريبية متخصصة والمشاركة المجتمعية والجاهزية للمستقبل وتعزيز حقوق الملكيات الفكرية وشراكات الابتكار.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع "معهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي" لتعزيز التعاون الأكاديمي والصناعي وتدريب الطلبة والبحث العلمي وبناء القدرات لدعم تطلعات الإمارة في مجال سلامة الغذاء والصحة العامة والمشاركة المجتمعية.

ومن شأن المذكرة أن تعزز مجالات البحث والابتكار في سلامة الغذاء ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في عمليات التفتيش الغذائي وتقييم المخاطر وإعداد ونشر الأبحاث العلمية والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة.