اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة يوقّع اتفاقية تعاون مع شركة بالمز الرياضية

أبوظبي، في 19 نوفمبر / وام/ وقّع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة اتفاقية تعاون مع شركة بالمز الرياضية، بهدف الارتقاء بالمنظومة الفنية وتعزيز البرامج التطويرية لرياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة. جرى توقيع الاتفاقية في مبادلة أرينا بأبوظبي على هامش فعاليات النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو من قبل سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وفؤاد فهمي درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

ترتكز الاتفاقية على مجموعة من المحاور الرئيسية تشمل تطوير البرامج الفنية، وتبادل الخبرات المتخصصة، وتنظيم البطولات والفعاليات المشتركة.

وأكّد سعادة محمد سالم الظاهري أن الاتفاقية تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للاتحاد بتطوير الأداء الرياضي، وقال في هذا الصدد: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز مسيرة التطوير الرياضي التي يقودها الاتحاد وستتيح هذه الاتفاقية مساحة أوسع للتبادل المعرفي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير المبادرات المشتركة لخدمة الرياضيين، وتعزيز حضور رياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على الصعيدين المحلي والدولي".

بدوره قال فؤاد فهمي درويش: "يسعدنا تعزيز التعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ومن خلال هذه الاتفاقية نهدف إلى تقديم حلول تطويرية متكاملة تضمن نقل المعرفة، ودعم استدامة البرامج الرياضية على المدى الطويل".

وأضاف: "نحظى بشراكة طويلة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ترتكز على وحدة الأهداف والتطلعات، وتشكل هذه الاتفاقية امتداداً لهذه الشراكة وتساهم في تعزيزها.. يشرفنا أن نكون شريكا استراتيجياً للاتحاد، وتشكل هذه الاتفاقية نقطة تحول محورية في مسيرة التعاون المشترك، ومن أهم الشراكات التي تبلورت بين القطاعين العام والخاص في مسيرة الرياضة تحت رؤية قيادتنا الرشيدة".