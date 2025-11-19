"سيات"التابعة لـ "إيدج" تُوقّع عقداً لتزويد مشاة البحرية البرازيلية بنظام متكامل مضاد للدبابات

دبي في 19 نوفمبر/وام/ أعلنت "سيات"، الشركة المتخصصة في تطوير الأنظمة الذكية للدفاع والأمن التابعة لمجموعة "إيدج"، توقيع عقد تزويد قوات مشاة البحرية البرازيلية بنظام متكامل مضاد للدبابات،و ذلك خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، المقام المقام حاليا .

وسيتم تركيب نظام الصواريخ الاستكشافي المضاد للدبابات (SMACE) المُثبت على مركبتي دفع رباعي عاليتي الحركة مزودتين بحماية باليستية خفيفة، ومصممتين للعمل في البيئات الصعبة والتضاريس المعقدة.

ويشمل النظام صاروخ " MAX 1.2"، وهو عبارة عن صاروخ موجّه عالي الدقة بعيد المدى طوّرته "سيات"، إلى جانب منصّة مُسيّرة مُزودة بقدرات الاستخبارات والمراقبة الاستطلاع بجمع المعلومات، علاوة على إمكانية الهجوم الأرضي.

ويجمع النظام بين القدرة العالية على المناورة، والوعي الميداني المتقدم، وهندسة شبكية متكاملة قابلة للتشغيل البيني تضم جميع العناصر اللازمة للمهمات الحساسة والحيوية.

وفي هذا السياق، حددت قيادة معدات مشاة البحرية البرازيلية المتطلبات التكتيكية والمفاهيم الأساسية لتمكين القوات الخفيفة من العمل بفعالية وتنفيذ عمليات برية، مع التركيز على سرعة الاشتباك والمناورة، والعمليات الموزعة، والمراقبة بعيدة المدى عبر الطائرات المسيّرة، وروابط البيانات التكتيكية للتنسيق اللحظي لمهام مواجهة الدبابات. ويهدف هذا النهج إلى هزيمة الأصول المدرعة في العمليات البرمائية والبرية على حد سواء.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج:" يُمثل النظام الجديد المضاد للدبابات واحدة من عدة مبادرات نعمل عليها مع قوات مشاة البحرية البرازيلية ، فمن خلال دمج الصواريخ الموجهة المتقدمة والأنظمة غير المأهولة والهندسة الشبكية للقيادة والسيطرة، يعزز هذا النظام قدرة البرازيل على مواجهة التهديدات والتصدي لها ، مما يدعم في الوقت نفسه قوة وفاعلية قواتها المسلحة، وتؤكد هذه الاتفاقية أيضاً الانتشار الواسع لمجموعة إيدج عبر الحدود وموقعها التنافسي في منطقة أمريكا اللاتينية وتُسلط الضوء على القيمة طويلة الأمد لشراكتنا التي تواصل بدورها دفع عجلة الابتكار بتأثير يتجاوز حدود البرازيل".

وبعد تسليم النظام الأول وخضوعه للتقييم التشغيلي في عام 2026، من المتوقع مضاعفة القدرة الإنتاجية، تليها عملية تصنيع وحدات إضافية في السنوات اللاحقة.

وتُجسد هذه المبادرة قدرات مجموعة "إيدج" الكبيرة على تقديم حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المحددة لعملائها وتؤكد مرونة المجموعة في التعامل مع الخصوصيات الجغرافية لمنطقة أمريكا اللاتينية، وتعزز التزامها الاستراتيجي بالاستثمار في البرازيل كشريك رئيسي في قطاع الدفاع.