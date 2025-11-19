منشورات القاسمي تعرض أحدث إصداراتها بمعرض الكويت الدولي للكتاب

الشارقة في 19 نوفمبر / وام / تشارك دار " منشورات القاسمي " في النسخة الـ 48 من معرض الكويت الدولي للكتاب التي انطلقت اليوم تحت شعار "عاصمة الثقافة .. وطن الكتاب" وسط حضور عربي ودولي واسع وبإشراف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف هذه الدورة.

وتُقدّم منشورات القاسمي أحدث إصداراتها الأكاديمية وفي مقدمتها الموسوعة الوثائقية الضخمة "مجمع التواريخ لشبه الجزيرة العربية وفارس" لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويُعدّ هذا العمل مشروعاً علمياً متكاملاً يضم 33 مجلداً باللغة العربية ومثلها باللغة الإنجليزية ويضم 1473 وثيقة تاريخية من الأرشيفات الإنجليزية والهولندية والفرنسية والعثمانية مما يجعله مرجعاً أساسياً للباحثين في تاريخ المنطقة.

وكانت الموسوعة قد لاقت اهتماماً واسعاً في الأوساط البحثية خلال عرضها في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي اختتم مؤخرا نظراً لما تقدمه من بنية معرفية شاملة تُعيد قراءة الحوادث التاريخية من خلال حوليات موثقة ومصادر نادرة.

كما يعرض جناح منشورات القاسمي مجموعة كاملة من مؤلفات سموه المعروفة في مجالات التاريخ والسّرد والأدب والمسرح ومنها: سلطان التواريخ و البرتغاليون في بحر عُمان - أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م

بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الإصدارات التي تُرجمت إلى أكثر من لغة مما يعكس حضوراً عالمياً متنامياً لإنتاج منشورات القاسمي .

وتُقدّم المنشورات كتاب مختارات من "جِرون نامه" الذي قام سموه بتحقيقه اعتماداً على النسخة المخطوطة المكتشفة في المكتبة البريطانية والمؤرخة بعام 1697م والمكتوبة بالفارسية شعراً لما تحمله من قيمة تاريخية وأدبية نادرة إضافة إلى عرض موسوعة سلطان التواريخ بأجزائها الأربعة و عدد من العناوين الحديثة التي تغطي مختلف الحقول المعرفية.