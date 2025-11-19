تعاون بين "أمرك" و "أفيونيكس سيرفيسز" البرازيلية بمجال صيانة وتحديث الطائرات

دبي في 19 نوفمبر /وام/ وقّع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعَمرة "أمرك"، مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إس أفيونيكس سيرفيسز" البرازيلية المتخصصة في توفير الخدمات المتقدمة لإصلاح وترقية وتحديث الأنظمة الإلكترونية للطائرات، وحلول الصيانة والتصنيع لقطع الغيار.

تهدف المذكرة التي تم توقيعها خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، إلى استكشاف فرص تطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تسعى إلى تحديد وتبني مجالات جديدة تسهم في تعزيز نمو الأعمال لدى الجانبين، بالاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات العسكرية والتجارية.

وتركّز الشراكة على تعزيز الخدمات المقدّمة للطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحية في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية.

وفي إطار التعاون بين الجانبين، ستعمل الشركتان على دراسة المبادرات المستهدفة في مجالات صيانة واستبدال الأنظمة الإلكترونية للطائرات، وبرامج التحديث والتطوير، وخدمات الدعم الفني، بهدف رفع الجاهزية التشغيلية للطائرات، وتحسين كفاءة الأداء، وتوسيع نطاق الحضور في أسواق الدفاع الإقليمية والدولية.

تأتي هذه المذكرة لتسلط الضوء على مستوى التكامل في الخدمات التي تقدمها كل من "أمرك" و"أفيونيكس سيرفيسز"على مستوى قدراتهما الفنية، حيث تمتلك "أمرك" خبرة عالمية في مجال خدمات الصيانة والعَمرة للطائرات العسكرية، بينما تشارك "أفيونيكس" خبراتها التي تمتد لأكثر من 30 عاماً مجال التصميم الهندسي وعمليات الدمج المعقّدة للأنظمة الإلكترونية، ومن خلال هذا التعاون، يسعى الجانبان إلى تقديم حلول شاملة ومتكاملة تلبي متطلبات صناعة الطيران الدفاعي والتجاري الحديثة.

وقال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أمرك، إن هذه الشراكة تعتبر بمثابة خطوة نوعية نحو تعزيز شبكة التعاون العالمية في أمرك عبر توسيع القدرات في مجال الأنظمة الإلكترونية المتقدمة للطائرات، ويؤكد التعاون من خلال الجمع بين بنية أمرك التحتية الإقليمية وخبراتها الواسعة، والتخصص التقني لشركة أفيونيكس، على الالتزام بتقديم حلول عالمية المستوى تعزز جاهزية الطائرات وكفاءة العمليات للمتعاملين والشركاء في مجالي الطيران العسكري والتجاري.

من جانبه، قال جواو فيرنيني رئيس شركة أفيونيكس سيرفيسز، إن هذه الشراكة ستمكننا من تحقيق الالتزام بتوفير التكنولوجيا والابتكارات البرازيلية في أسواق عالمية جديدة، والمساهمة في تطوير حلول متقدمة في مجال تحديث وصيانة الأنظمة الإلكترونية للطائرات داخل دولة الإمارات والمنطقة على مستوى واسع.

وتعتبر مذكرة التفاهم بمثابة إطارٍ توجيهيٍ للتعاون بين الجانبين لبدء العمل على مناقشة وتأسيس أرضية مشتركة للمستقبل، خاصة في المشاريع التي سيتم تحديدها ضمن هذا التعاون.