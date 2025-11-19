"أبوظبي للأوراق المالية".. بوابة عالمية لرأس المال ومنصة موثوقة تعكس تنوع وطموح الإمارات

أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام / احتفلت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية بمرور 25 عاماً على تأسيس السوق، ومسيرة قائمة على الابتكار والمرونة ودعم التقدم الاقتصادي في إمارة أبوظبي، فمنذ انطلاقه عام 2000 كأصغر الأسواق المالية في المنطقة حيث تطوّر السوق ليصبح اليوم ضمن أكبر 20 سوقاً مالياً في العالم من حيث القيمة السوقية، في انعكاس لرؤية الإمارة بعيدة المدى وللصعود السريع للسوق كأحد أبرز أسواق المال العالمية.

وعلى مدى 25 عاماً، حقق السوق إنجازات بارزة أسهمت في تشكيل ملامح أسواق رأس المال والصناعة المالية في الدولة والمنطقة، فمن 12 شركة مدرجة فقط في سنواته الأولى إلى أكثر من 200 ورقة مالية متداولة اليوم.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم فقد نما السوق الآن لتتجاوز القيمة السوقية 3 تريليونات درهم، ليُشكّل ركناً أساسياً في البنية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وبوجود 1.2 مليون مستثمر يمثلون أكثر من 200 جنسية، أصبح سوق أبوظبي بوابة عالمية لرأس المال ومنصة موثوقة تعكس تنوع وطموح الإمارات.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن السوق تأسيس "مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية" التي تضم شركة "أبوظبي للمقاصة" وشركة "أبوظبي للإيداع".

ويسهم هذا الهيكل المتكامل في تعزيز كفاءة السوق وتحسين خدمات ما بعد التداول، بما يدعم المرحلة المقبلة من النمو انسجاماً مع استراتيجية أبوظبي لبناء منظومة مالية عالمية المستوى.

وشهدت أسواق رأس المال في أبوظبي تحولاً كبيراً، لا سيما خلال الأعوام الخمسة الماضية، فمنذ عام 2020، جمعت الاكتتابات العامة الأولية في سوق أبوظبي ما يقارب 59 مليار درهم بدعم من الركائز الاقتصادية القوية وارتفاع الطلب الاستثماري.

وفي عام 2023، حقق السوق نحو 18 مليار درهم من عائدات الاكتتابات – ليكون من بين الأعلى عالمياً – واستمر الأداء القوي خلال 2024 مع جمع نحو 12.8 مليار درهم، كما توسعت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي خارج الحدود الإقليمية، لتعمل اليوم في عدة دول وأسواق عالمية، مما يعزّز أثر أبوظبي الاقتصادي إقليمياً ودولياً.

ودعمت الشركات المدرجة في السوق الازدهار الوطني عبر توزيع أكثر من 320 مليار درهم كأرباح نقدية منذ عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 33%.

ويبرز هذا الأداء قوة الشركات في أبوظبي ويؤكد دور السوق في تمكين المستثمرين من الاستفادة من نمو اقتصاد الدولة عبر عوائد مستقرة وتقدير طويل الأجل لرأس المال والمساهمة في خلق الثروة المستدامة.

وبمناسبة اليوبيل الفضي، يعتزم السوق إطلاق مؤشر "فوتسي-سوق أبوظبي لأعلى توزيعات الأرباح النقدية"، وهو مؤشر جديد يسلّط الضوء على الشركات ذات السياسات المستقرة والمستدامة في توزيع الأرباح.

وبالاعتماد على حضور أكبر 25 صندوقاً عالمياً لإدارة الأصول، يقدّم السوق مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية التي تشمل الأسهم وأدوات الدين وصناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات المالية وأدوات العائد المتنوع، بما يمكّن المستثمرين من بناء محافظ استثمارية عالية المرونة تضمن التخطيط السليم للأمن المالي على المدى الطويل.

ومنذ عام 2020، نفّذ المواطنون الإماراتيون تداولات بقيمة تتجاوز 2.5 تريليون درهم، بينما تجاوزت تداولات المستثمرين الأجانب 1.2 تريليون درهم.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي أكثر من 108 مليارات درهم – ليرتفع إلى 134 مليار درهم منذ ترقية السوق إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة عام 2014.

وتجاوزت تداولات المستثمرين المؤسسيين 3 تريليونات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020، وبمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 35%، مع صافي تدفقات إيجابية تفوق 40 مليار درهم.

ويواصل السوق تعزيز التكامل الإقليمي من خلال مبادرات الربط عبر الحدود التي توسّع آفاق الوصول وتعمّق مستويات الترابط.

وقد أسهمت منصة "تبادل" – التي تربط ستة أسواق إقليمية – في تعزيز التعاون وفتح قنوات جديدة للمصدرين والمستثمرين وترسيخ دور أبوظبي كمركز رئيسي لتدفقات رأس المال الحديثة والمترابطة.

وقال سعادة غنّام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الاحتفال الذي نظمه السوق، إن السوق شكل منذ تأسيسه عام 2000 ركيزة أساسية في دعم الرؤية الطموحة لإمارة أبوظبي نحو بناء اقتصاد يتسم بالتنوع بالاستدامة، ويقوم على المعرفة، وشهد سوق أبوظبي الأول للأوراق المالية، بصفته كياناً فتياً ضمن القطاع المالي، تطوراً مذهلاً على مدى السنوات الماضية.

وأضاف: ما زلت أذكر جيداً مدى الحماس الذي رافق لحظة إطلاق السوق في نوفمبر 2000، عندما تم تنفيذ أول صفقة تداول، بدأنا مع 12 شركة مدرجة فقط، وكان المستثمرون من داخل الدولة فحسب، واليوم، يضم السوق أكثر من 200 ورقة مالية مدرجة، ويقدم خدماته إلى مستثمرين من أكثر من 200 جنسية، مع تداولات تتجاوز قيمتها المليار درهم يومياً.

من جانبه قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية،إن الأعوام الخمسة والعشرون الماضية مثلت رحلة من المرونة والابتكار والتطور، واليوم، يقود سوق أبوظبي دوراً محورياً في ربط أبوظبي برأس المال العالمي وبفرص استثمارية متنوعة، وتركّز استراتيجيتنا خلال المرحلة المقبلة على تعزيز هذه الأسس، عبر توسيع المنتجات، وتعميق السيولة، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وخلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.

ويواصل السوق اليوم تطوير بنيته التحتية الرقمية واعتماد تقنيات تداول من الجيل الجديد، بما يعزّز مكانته كسوق مالي مبتكر ورائد اقليمياً.