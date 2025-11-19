النمسا: السلام العادل هو السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل آمن لإسرائيل والشعب الفلسطيني

فيينا في 19 نوفمبر/ وام / رحّبت بيآتا ماينل-رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا اليوم، باعتماد مجلس الأمن الدولي للمشروع الأمريكي بشأن قطاع غزة، واعتبرت أن القرار يفتح الباب أمام وقف إطلاق نار مستقر ويوفر حماية أكبر لسكان غزة وخطوات ملموسة نحو إدارة انتقالية واستقرار دولي، وفقاً لتعبير الوزيرة.

وقالت ماينل-رايزنجر في تصريح لها إن اعتماد مجلس الأمن لخطة ترامب للسلام في غزة تطور جيد جداً، مؤكدة أن نافذة تحقيق السلام العادل والدائم مازالت مفتوحة، وشددت على أن السلام العادل والدائم هو السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل آمن لكل من شعب إسرائيل الشعب الفلسطيني.