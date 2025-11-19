بلدية عجمان تناقش التحديات المستقبلية في بيئة العمل المؤسسي

عجمان في 19 نوفمبر/ وام / ناقشت دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، خلال مختبرات الابتكار المستقبلية التي اختتمت اليوم أبرز التحديات المستقبلية والفرص التحسينية في بيئة العمل المؤسسي، بإجمالي 33 تحدياً مستقبلياً و30 توصية تطويرية واقعية وقابلة للتنفيذ.

واستهدفت المختبرات قطاعات الدائرة الأربعة " تطوير البنية التحتية، والصحة العامة والبيئة، والخدمات المساندة، والإستراتيجية وسعادة المتعاملين"، بهدف استشراف مستقبل الخدمات والعمليات المؤسسية في ضوء التوجهات العالمية، وتعزيز جاهزية الدائرة لمواكبة المتغيرات المستقبلية في مجالات البنية التحتية المستدامة، والصحة العامة، والتحول الرقمي، والخدمات الحكومية الذكية.

وشهدت المختبرات مشاركة أكثر من 40 من القيادات ومديري الإدارات والخبراء من مختلف التخصصات، وبحضور المدراء التنفيذيين للقطاعات.

وتناولت النقاشات أيضا تصميم الهياكل المستقبلية بما يحقق الكفاءة والمرونة التشغيلية، وتطوير العمليات المؤسسية المستقبلية وفقاً لأحدث الابتكارات والتقنيات الحديثة، إضافةً إلى موائمة مخرجات المختبرات مع الأهداف الإستراتيجية للدائرة، ورؤية عجمان 2030، وتعزيز التكامل والشراكات بين الإدارات والجهات المحلية والاتحادية لتحقيق الأثر التنموي المشترك.

وأكدت المهندسة نورة راشد شطاف المديرة التنفيذية لقطاع الإستراتيجية وسعادة المتعاملين، أن مختبرات الابتكار المستقبلية تمثل منصة لتعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي واستشراف المستقبل، مشيرةً إلى أن مخرجات المختبرات ستسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ومبادرات تطويرية ملموسة.

وقالت: من خلال هذه المختبرات نعمل على استباق التحديات وصناعة الفرص المستقبلية، بما يعزز مكانة الدائرة كجهة رائدة في مجال التخطيط البلدي والخدمات الحكومية الذكية.

وأضافت أن مخرجات المختبرات سيتم دمجها ضمن الخطط الإستراتيجية القادمة للدائرة، مشيرةً إلى أن النتائج تعكس روح العمل الجماعي والتكامل بين القطاعات نحو مستقبلٍ أكثر تطوراً واستدامة.