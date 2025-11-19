منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر يستعرض الاتجاهات الحديثة في عالم السياحة

الشارقة في 19 نوفمبر/ وام / انطلقت اليوم النسخة الثانية عشرة من منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بشراكة إستراتيجية مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" تحت شعار "اتجاهات جديدةٌ في عالم السياحة" في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات لمناقشة واستعراض أبرز التوجهات المستقبلية في السياحة العالمية وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين تجربة السياح وتعزيز الاستدامة في القطاع.

حضر حفل الافتتاح الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إلى جانب عدد من الشخصيات المهمة ومسؤولين وممثلين من الجهات الحكومية والخاصة في القطاع السياحي ووسائل الإعلام المختلفة إلى جانب خبراء مرموقين في القطاع مثل آرون جولدرينج خبير اقتصادي أول في أكسفورد إكونوميكس ومارك راينيكي – المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سمارتفوكس وبيوتر كورزيبا رئيس قسم الشرق الأوسط في مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال "CFTE".

وقال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي إن قطاع السياحة والسفر يُعد من أبرز القطاعات الاقتصادية وأكثرها تأثيراً على المستوى العالمي، ووفقاً لتقرير مؤشرات مقياس السياحة العالمية الصادر من منظمة الأمم المتحدة للسياحة شهدت السياحة العالمية في النصف الأول من عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 رغم التحديات وبلغ عدد السياح الدوليين الوافدين نحو 690 مليون سائح بين يناير ويونيو 2025 بزيادة 33 مليون سائح عن العام السابق.

وأكد المدفع أن إمارة الشارقة تواصل تعزيز التحول الرقمي والابتكار المستدام في قطاع السياحة وذلك بفضل القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية السياحية وتبني الحلول الذكية ارتقت بتجربة الزوار وأبرزت التنوع الذي تتميز به الإمارة بين الثقافة والطبيعة والبيئة مما جعلها وجهة سياحية وثقافية وإنسانية متجددة تلهم الزائر بتجاربها الغنية وروحها الأصيلة.

من جانبه أشاد سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بدور هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في دعم وتطوير القطاع السياحي للدولة من خلال إطلاق مبادرات رائدة ومشاريع نوعية ساهمت في تنويع المنتج السياحي وتعزيز جودته مع تسليط الضوء على البيئة الثقافية والطبيعية الغنية التي تتميز بها الإمارة.

وأكد سعادته أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً متقدماً في تطوير قطاع سياحي مبتكر ومنافس وهو ما تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة التي تبنّت نهجاً يسعى لمواكبة التوجهات الجديدة في الابتكار والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز جودة التجربة السياحية والارتقاء بخدمات الزوار من مختلف أنحاء العالم حيث جذب القطاع السياحي استثمارات بلغت 28.8 مليار درهم في 2023 وارتفعت إلى 32.2 مليار درهم في 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار درهم بحلول عام 2025.

وأضاف أن القطاع شهد خلال 2025 نمواً ملحوظاً يعكس قوة وتكامل الأداء بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص فقد ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى 26 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 6.3% واستقبلت هذه المنشآت أكثر من 16 مليون نزيل محققة زيادة قدرها 5.5% كما ارتفع عدد ليالي الإشغال إلى 56 مليون ليلة محققاً معدل نمو بلغ 7.3%.

ويركّز المنتدى في نسخته الحالية على الدور المحوري للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إحداث تحول جذري في القطاع السياحي مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين استخدام هذه التقنيات والحفاظ على الأصالة في الابتكار ويحظى الحضور بفرصة الاطلاع على رؤى خبراء بارزين حول تأثير المنصات الرقمية على سلوك المستهلكين وأهمية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في تعزيز تجربة الزوار والمسافرين.

كما تستعرض الجلسات دراسات حالة تسلط الضوء على كيفية تحسين خدمات الزوار من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتناول الجلسات العوامل الأساسية التي تحتاجها الشركات الناشئة للتوسع بما في ذلك تسهيل الوصول إلى التمويل وبناء الشراكات الإستراتيجية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة كما يتم تسليط الضوء على دور التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة داعمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال وتشجيع الابتكار الذي يعزز من تنافسية القطاع السياحي على المستويين المحلي والعالمي.

ويستعرض المنتدى مفهوم السفر المستدام مع التركيز على التحديات المرتبطة بالتضليل البيئي وسبل الحد منه للوصول إلى ممارسات سياحية أكثر مسؤولية ويشارك الخبراء والمتخصصون رؤاهم حول أهمية تعزيز الشفافية في القطاع السياحي وضمان أن تكون المبادرات البيئية حقيقية وفعالة.

وإلى جانب الجلسات الحوارية يقدم منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر ورش عمل متخصصة تهدف إلى استكشاف موضوعات حيوية تواكب التطورات العالمية في القطاع السياحي حيث تركز إحدى ورش العمل على التحول الرقمي وإدارة السمعة الالكترونية في قطاع السياحة وتناقش سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتطبيقات الذكية لتحسين تجربة الزوار وتعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاع كما ستتناول الورشة إستراتيجيات دمج التحول الرقمي في العمليات السياحية لضمان تعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.

وتناقش ورشة أخرى مستقبل السياحة العلاجية وهو قطاع يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة، وتتناول ديناميكيات السوق العالمي الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع مع تسليط الضوء على تجربة دولة الصين كنموذج ناجح في هذا المجال والتركيز على سبل تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية لجذب الزوار الباحثين عن العلاجات المتخصصة وتجارب الاستشفاء.

وتتضمن الفعاليات المصاحبة للمنتدى عقد حلقة شبابية بعنوان "من الفكرة إلى الوجهة: ريادة الأعمال وصناعة الفرص في القطاع السياحي" بمشاركة مسؤولين وأصحاب القرار في القطاع مع مجموعة من أعضاء مجلس الشباب بستعرضون أبرز الفرص والتحديات في هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

وتتضمن الفعاليات المصاحبة أيضاً ورش عمل مخصصة للعاملين والمتخصصين في قطاع الضيافة والفندقة.

وتم خلال المنتدى توزيع جوائز منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر بفئاتها الثلاثة مع أعضاء لجنة التحكيم وهي جائزة فئة "لاستدامة الشارقة" للوجهات السياحية والتي كانت لمركز الحفية لصون البيئة الجبيلة وجائزة فئة "لاستدامة الشارقة" للمنشآت الفندقية والتي كانت لمنتجع كورال بيتش الشارقة وجائزة فئة مشاريع الشباب"هاكاثون الشارقة للابتكار السياحي" وكان الفريق الفائز فريق " حياكم " كما تم تكريم المتحدثين والمشاركين والرعاة مع نهاية الحدث.