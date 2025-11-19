نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يرأس وفد الدولة للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا

أبوظبي في 19 نوفمبر / وام / نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يرأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد الدولة للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين في نسختها العشرين، والتي ستُعقَد على مدى يومَي 22 و23 نوفمبر الجاري، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال قمة مجموعة العشرين لعام 2025 تلبيةً لدعوة فخامة سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة.

وتُناقش القمة في دورتها الحالية عدداً من القضايا العالمية الرئيسية، وفي مقدمتها تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، ودعم التحوّل العادل في قطاع الطاقة، وتسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي، إلى جانب بحث سُبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية والصحية، ودعم الابتكارات والشراكات الاقتصادية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للجميع.