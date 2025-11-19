سيف بن زايد يزور معرض دبي للطيران 2025 ويشيد بالتطور والسمعة العالمية للإمارات في قطاعي الطيران والفضاء

دبي في 19 نوفمبر / وام / زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عدداً من الأجنحة المشاركة في معرض دبي للطيران 2025 في نسخته التاسعة عشرة، المقام في "دبي وورلد سنترال"، حيث اطّلع سموه على مجموعة من أحدث التقنيات والابتكارات التي تقدمها نخبة من الشركات المحلية والعالمية في مجالات الطيران والفضاء والدفاع.

وتعرّف سموه خلال الجولة على منظومات متقدمة للطائرات المسيّرة، وأنظمة دفاعية ذكية، وحلول متطورة مستندة لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات الجوية، إضافة إلى مبادرات مبتكرة تدعم توجهات الاستدامة في صناعة الطيران، بما يعكس المكانة الريادية للإمارات في تبني التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار.

كما استمع سموه أثناء الجولة في أجنحة عدد من المؤسسات الوطنية والدولية إلى شروح قدمها مسؤولو هذه الأجنحة حول أحدث توجهاتهم التقنية، والابتكارات التي يعرضونها خلال الحدث، إلى جانب رؤاهم المستقبلية لدفع مسيرة التطوير في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع على المستوى الدولي.

وفي ختام الزيارة، أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالتطور الكبير الذي يشهده المعرض عاماً بعد عام، وبما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من سمعة طيبة ومكانة مرموقة عالمياً في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، مؤكداً سموه أن هذا التقدم يعكس رؤية القيادة الحكيمة ودعمها المتواصل لمسيرة الابتكار والتطوير في الدولة وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء شراكات عالمية راسخة في قطاعات الطيران والفضاء والتقانة المتقدمة.