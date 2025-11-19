رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: السباق العالمي نحو اقتصاد المعرفة يدعو الدول العربية لزيادة جهودها

دبي في 19 نوفمبر/ وام / أكد سعادة الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن العالم على أعتاب الدخول لمرحلة جديدة من التسارع التكنولوجي، تتزايد فيها مكانة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي باعتبارهما محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال كلمة لسعادته في جلسة "صياغة سياسات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتمكين أسواق المعرفة المستقبلية" ضمن فعاليات قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بحضور نخبة من الخبراء وصناع السياسات والجهات الدولية المعنية بالمستقبل الرقمي.

وأوضح سعادته بأن الاقتصاد الرقمي بات يشكل اليوم نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما تشير التقديرات العالمية بأن التجارة الإلكترونية بين الشركات تقارب 32 تريليون دولار في عام 2025، مع توقعات بارتفاعها لأكثر من 60 تريليون دولار بحلول 2030.

وأشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي مرشحة لإضافة أكثر من 15 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030، في أكبر تحول تشهده الاقتصادات الحديثة.

وأضاف سعادته بأن تقارير منظمة التجارة العالمية تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على رفع حجم التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 37% بحلول عام 2040، بما يعادل إضافة تتراوح بين 10 إلى 15 تريليون دولار من القيمة التجارية العالمية، مدفوعة بالتوسع الهائل في الخدمات الرقمية العابرة للحدود.

وأضاف سعادته أن الفوائد الاقتصادية لهذه التحولات غير متكافئة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المنطقة العربية تستحوذ حالياً على أقل من 2% من القيمة الاقتصادية المتوقعة للذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن تقديرات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي تشير إلى إمكانية تحقيق نحو 900 مليار دولار ناتجة عن التحول الرقمي إذا تحركت الاقتصادات العربية بشكل جماعي وفعّال خلال السنوات المقبلة.

ولفت سعادته بأنه على المستوى العالمي بأن ثلث سكان العالم ما زال خارج نطاق الاتصال الرقمي، وأن أكثر من 92 مليون وظيفة ستتعرض للتأثر بتقنيات الأتمتة خلال السنوات العشر القادمة، محذراً من مخاطر اتساع الفجوة الرقمية، وما قد تسببه من تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة.

وتناول مسارات العمل العربية المقترحة بالشراكة مع المنظمات والجهات الدولية، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب صياغة إطار عربي موحّد لحوكمة الذكاء الاصطناعي قائم على مبادئ الشفافية والمساءلة والابتكار المسؤول، بما يكفل تنسيق السياسات الوطنية ومواءمتها.

ودعا إلى تأسيس شبكة عربية للمعرفة والبيانات من خلال منصة رقمية مشتركة ونماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية قادرة على خدمة القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتجارة والخدمات. كما وأكد أهمية بلورة ميثاق عربي للجاهزية للذكاء الاصطناعي يجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والجهات الدولية بهدف تطوير المهارات الرقمية وبناء منظومات الابتكار والعمل المشترك على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يمضي في تنفيذ الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي أقرّها القادة العرب عام 2022، مؤكداً أن إستراتيجية الاتحاد تستهدف تطوير المعايير والسياسات الرقمية الموحّدة، والبنى التحتية للبيانات والمعرفة، وإنشاء منصات للتنسيق المؤسسي والصناعي.

وأعرب سعادة الدكتور علي محمد الخوري عن تقديره وخالص شكره لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على استضافة الملتقيات المعرفية، ودور المؤسسة الريادي في دعم صناعة المعرفة وتوفير منصات للحوار العلمي والمستقبلي على المستويين العربي والدولي.