ضمن احتفالات عيد الاتحاد الـ 54.. عجمان تطلق النسخة الأولى من تحدي "مصفوت X"

عجمان في 19 نوفمبر/ وام / أطلقت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان النسخة الأولى من تحدي "مصفوت X"، الحدث الرياضي الفريد من نوعه الذي يجمع بين روح المغامرة والتحدي في أحضان الطبيعة الجبلية بمنطقة مصفوت، وذلك ضمن احتفالات إمارة عجمان بعيد الاتحاد الـ54 للدولة.

أعلن عن ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق راديسون بلو بعجمان، بحضور جواهر سالم المطروشي، مدير إدارة الخدمات المساندة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الراعية والشركاء الإستراتيجيين، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية.

ويأتي إطلاق التحدي عقب فوز منطقة مصفوت بلقب "أفضل قرية سياحية في العالم" وفق تصنيف منظمة السياحة العالمية، وتزامناً مع جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ومبادرة "قرى الإمارات"، التي تهدف إلى تطوير المجتمعات المحلية وتحويل القرى والمناطق الجبلية إلى وجهات سياحية وتنموية مستدامة تعكس الهوية الإماراتية الأصيلة.

ويؤكد هذا التوجه تكامل الرؤى الوطنية في دعم السياحة الريفية والرياضية ضمن إستراتيجية شاملة لتعزيز مكانة الإمارات على خريطة السياحة العالمية.

ويتضمن تحدي "مصفوت X" الذي يقام في الثاني من ديسمبر المقبل، ثلاث مراحل رئيسية تجمع بين الجري الجبلي وسباق الدراجات الجبلية وتحدي الجري الجبلي، بالإضافة إلى النشاطات المصاحبة مثل تحدي التجديف الجبلي، التي تهدف إلى إثراء تجربة المشاركين والزوار.

ويمنح هذا التحدي المشاركين تجربة رياضية متكاملة تختبر مهارتهم البدنية وقدرتهم على التحمّل ضمن بيئة طبيعية خلابة.

ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الأولى من التحدي نخبة من الرياضيين المحترفين والهواة من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب جمهور واسع من محبي الرياضة والمغامرة.

وشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات الرسمية وممثلي الجهات الداعمة، من بينهم شيخة مراد البلوشي، النائب الأول للرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الاتحاد للماء والكهرباء، الراعي الرسمي للتحدي؛ وسعادة محمد عبدالله العبيدلي، مستشار في مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الشريك الاستراتيجي للحدث، إلى جانب السيد بدر الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة القدرة للخدمات الرياضية، الجهة المنظمة للتحدي؛ والسيد سيف بن غدير الكتبي، مدير إدارة بلدية مصفوت في دائرة البلدية والتخطيط بحكومة عجمان، الداعم الرئيسي للتحدي؛ والسيد عبدالله أحمد البكر، مدير قسم الفعاليات في دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان.

وأكد المتحدثون خلال المؤتمر أن تنظيم النسخة الأولى من تحدي "مصفوت X" يعكس حرص إمارة عجمان على دعم المبادرات الوطنية التي تجمع بين الرياضة والسياحة والمجتمع، مشيرين إلى أن هذا الحدث يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مثالية لعشاق الرياضة والمغامرة في دولة الإمارات والمنطقة كما شددوا على أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في إقامة هذه الفعاليات يعكس روح الشراكة والتكامل التي تميز منظومة العمل الوطني في الدولة.

وأشادوا بدورهم بالجهود المشتركة، وبالدعم الكبير من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لهذا الحدث، وفي مقدمتهم "الاتحاد للماء والكهرباء" بصفته الراعي الرسمي للتحدي، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، واتحاد الإمارات للترايثلون، وشركة القدرة للخدمات الرياضية، وكافة الجهات التي ساهمت في تنظيم هذا المشروع، وجعله واقعًا يليق باسم إمارة عجمان ودولة الإمارات.

واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن تحدي "مصفوت X" في نسخته الأولى سيكون حدثًا رياضيًا مميزًا يثري أجندة الفعاليات الوطنية، ويعزز من مكانة عجمان كوجهة واعدة في مجال السياحة الرياضية، كما تمت دعوة وسائل الإعلام والجمهور إلى متابعة وتغطية فعاليات التحدي الذي يجسد روح الاتحاد والعزيمة التي تميز أبناء الإمارات في مختلف الميادين.