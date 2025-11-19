قمة المعرفة / خبراء: دبي منصة عالمية لاستقطاب البشر والأفكار وإعادة تشكيل مستقبل الاقتصاد المعرفي

دبي في 19 نوفمبر/ وام / أجمع خبراء متخصصون في الاستثمار وريادة الأعمال على أن المعرفة والمواهب والبيئة التشريعية المرنة هي المفاتيح الحقيقية لاقتصاد المستقبل القائم على الابتكار مؤكدين أن دبي أثبتت نفسها كمنصة عالمية لاستقطاب البشر والأفكار وإعادة تشكيل مستقبل الاقتصاد المعرفي.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "أسواق المعرفة… ملتقى البشر والأفكار" على هامش أعمال اليوم الأول في قمة المعرفة 2025 مشددين على الدور المتزايد للبيانات في توجيه قرارات الأسواق واستعرضوا كيف تُستخدم الإحصاءات والتحليلات المقارنة وأدوات الذكاء السوقي لتحديد الفرص وتحسين عملية صنع القرار.

وأكد الدكتور فادي غندور رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "كابيتال" أن بناء منظومة ريادية يحتاج إلى 4 ركائز أساسية تتمثل في البنية التحتية رأس المال المواهب والأسواق.

وقال إن دبي تعد نقطة انطلاق مثالية للوصول إلى أسواق أفريقيا وآسيا وجنوب شرق آسيا بينما تحتاج معظم دول العالم إلى القدرة على تجاوز الحدود لتحقيق النمو داعيا الى تشريعات مستقبلية مرنة لاستيعاب الأعمال التي "لم تولد بعد" ...لافتا إلى أن البيئة قليلة التكلفة تساعد المؤسسين على التركيز على منتجاتهم.

من جانبها وصفت الدكتورة ليلى حطيط المديرة الإدارية والشريكة الأولى في مجموعة "بوسطن الاستشارية" المعرفة بأنها "أهم سلعة اقتصادية عالمية" مشيرة إلى أن الاستثمار في اقتصاد المعرفة ينمو أسرع من أي أصل مادي.

وكشفت عن أن الإنفاق العالمي على الابتكار تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2000 لافته إلى أن الإمارات تشكّل نموذجا متقدما حيث يساهم قطاع المعرفة بنحو 85 بالمئه من الناتج الوطني.

وشددت على أن استقطاب المواهب والحفاظ عليها يبدأ من الطفولة المبكرة عبر تعليم مهارات الذكاء الاصطناعي والتفكير النقدي مؤكدة ضرورة الاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعين الحكومي والاقتصادي لأن الجامعات أصبحت "حاضنات طبيعية للشركات الناشئة.

وشدد رائد الأعمال والمستثمر في برنامج "شارك تانك" فيصل بلهول على أن نجاح الشركات الناشئة يبدأ من جودة المؤسسين وقدرتهم على الإصرار والتطوير ....موضحا أن الأفكار القادرة على معالجة قضايا كبيرة في السوق هي الأكثر قابلية للنمو. مؤكداً أن التعليم العالي والجامعات هي المنطلق الحقيقي للابتكار داعيا إلى تعزيز التنسيق الحكومي في هذا السياق ودور أكبر للقطاع الخاص لدعم الأفكار الناشئة.