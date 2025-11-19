"الاتحاد لائتمان الصادرات" تعلن استرداد 528 مليون درهم لصالح المصدرين .. وتؤكد التزامها بحماية الشركات من مخاطر السداد

دبي في 19 نوفمبر / وام / أكدت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، التزامها الراسخ بتمكين الشركات الوطنية عبر توفير حلول متكاملة ومبتكرة لإدارة المخاطر، كاشفة عن تحقيق أداء قوي في مجال المطالبات والاستردادات أثمر عن استرداد ما يزيد على 528 مليون درهم لصالح المصدرين في الدولة، بنسبة نجاح بلغت 87% في استرداد الديون، وهو ما يجسد الدور المتنامي للشركة في دعم الأعمال التي تواجه تحديات تخلف المشترين عن السداد والحد من المخاطر المالية.

جاء ذلك خلال مشاركة الشركة ضمن فعاليات "المعرض العالمي لتمويل التجارة 2025"، الذي يُعقد يومي 19 و20 نوفمبر في دبي، حيث مثّل الشركة في الجلسات الحوارية مراد فاخوري، مدير قسم المطالبات، الذي شارك في جلسة بعنوان "تأمين الائتمان التجاري: إدارة المخاطر وضمان الاستقرار المالي"، بحضور نخبة من الخبراء في قطاعات منظومة التمويل التجاري.

وشدد فاخوري خلال الجلسة على الدور الحيوي الذي يلعبه تأمين الائتمان التجاري في حماية الشركات من مخاطر عدم السداد، وتعزيز فرص النمو المستدام في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن هذا النوع من التأمين يمثل شبكة أمان مالي فعالة تساعد الشركات في الحفاظ على استقرار تدفقاتها النقدية، وتتيح لها الحصول على شروط تمويل أفضل، مما يعزز قدرتها على التوسع نحو أسواق جديدة بثقة أكبر.

وتطرقت النقاشات إلى المنظور المصرفي لهذه الحلول، حيث تم التأكيد على أن البنوك تتعامل مع المستحقات المؤمَّن عليها باعتبارها أصولاً عالية الجودة، الأمر الذي يفتح الباب أمام المصدرين للحصول على خطوط ائتمان أكبر وشروط اقتراض أكثر تنافسية؛ وفي هذا السياق، تواصل "الاتحاد لائتمان الصادرات" ترسيخ دورها المحوري في تعزيز المرونة والاستقرار المالي للصادرات الإماراتية، مستندة إلى خبراتها الرائدة ونهجها القائم على البيانات الدقيقة.

وتوفر الشركة في هذا الإطار مجموعة متنوعة من هياكل السياسات المُعدة خصيصاً لتلبية احتياجات كل مُصدّر، وتشمل سياسات إجمالي حجم الأعمال، وسياسات المشترين الفرديين أو الحسابات المحددة، بالإضافة إلى تأمين المخاطر السياسية، مما يوفر تغطية شاملة تدعم طموحات الشركات الإماراتية.

يذكر أن "المعرض العالمي لتمويل التجارة 2025" يجمع أبرز أقطاب مجتمع التمويل التجاري على مستوى العالم، بما في ذلك البنوك والمصدرون وشركات التكنولوجيا المالية ووكالات الائتمان التجاري، حيث يتيح المعرض مساحة إستراتيجية لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكات والارتقاء بمنظومة التمويل التجاري على نطاق عالمي.