هيئة الرعاية الأسرية تحصل على الاعتماد الدولي لـ "بيوت منتصف الطريق"

أبوظبي في 19 نوفمبر / وام / نال مركز "بيوت منتصف الطريق"، التابع لهيئة الرعاية الأسرية، اعتماداً دولياً متميّزاً من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل CARF، الجهة العالمية الأبرز المتخصّصة في تقييم جودة خدمات التأهيل والدمج والتعافي وذلك في إنجازٍ غير مسبوق.

ويعد "بيوت منتصف الطريق" أول مركز لإعادة الدمج المجتمعي في المنطقة يحصد هذا التميّز العالمي لمدة ثلاث سنوات كاملة.

وبهذا الإنجاز، بات "بيوت منتصف الطريق" من ضمن 3% من مرافق إعادة التأهيل حول العالم التي حصلت على اعتماد CARF من دون أية توصيات، ما يؤكّد المكانة الريادية لهيئة الرعاية الأسرية في اعتماد وتطوير منظومة تأهيل متكاملة تُراعي أعلى معايير الجودة والسلامة والرعاية القائمة على أفضل المقاييس، كما يُجسّد هذا الاعتماد التزام الهيئة بتقديم خدمات تُركّز على الفرد والأسرة، وتدعم التعافي المستدام والاندماج الإيجابي في المجتمع.

وقالت سعادة سلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية إن "بيوت منتصف الطريق" يهدف إلى بناء جسر للعبور بين مرحلتي التعافي والاندماج، وإنشاء مساحة آمنة يمكن للأفراد من خلالها استعادة الثقة والانتماء لمجتمعهم وأُسرهم، مشيرة إلى أن التأهيل لا يكتمل باكتمال العلاج، بل هو رحلة لاستعادة الحياة وتقوية الراوبط الأسرية.

وأضافت أن هذا الاعتماد يؤكد السير في الاتجاه الصحيح، وأن برامجنا تُواكب أرفع المعايير الدولية، ما يُرسّخ مكانة إمارة أبوظبي كنموذجٍ عالمي في تمكين المجتمعات عبر دعم مسارات التعافي، وبناء الأمل، وتعزيز الرفاه المستدام.

وقالت الدكتورة علياء الجسمي، مدير إدارة بيوت الرعاية في هيئة الرعاية الأسرية إنّ حصول "بيوت منتصف الطريق" على هذا الاعتماد إنجازٌ استثنائي، يأتي كثمرة التزام جميع العاملين والشركاء وقيادة هيئة الرعاية الأسرية بمعايير التميّز والاحترافية، ما جعل المركز رائدًا في مجال التعافي وإعادة الاندماج المجتمعي.

ويعدّ "بيوت منتصف الطريق"، ركيزة رئيسية في منظومة إعادة الدمج المجتمعي والرعاية في إمارة أبوظبي، حيث يوفّر بيئة آمنة للأفراد المتعافين من اضطرابات الإدمان أو التحديات السلوكية، ويعمل على تمكينهم من خلال برامج متكاملة تشمل الإرشاد النفسي والاجتماعي، والتدريب المهني، والدعم الأسري.

وساهم "بيوت منتصف الطريق" منذ تأسيسه عام 2023، في تمكين المقيمين فيه من إعادة بناء حياتهم وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية واستعادة استقرارهم الأسري والمجتمعي.