في يوم الطفل العالمي.. هيئة الرعاية الأسرية تؤكد حق الطفل في بيئة آمنة ومحصّنة بالرعاية

أبوظبي في 19 نوفمبر / وام / أكدت هيئة الرعاية الأسرية التزامها الراسخ بحقّ كل طفلٍ في إمارة أبوظبي بأن ينشأ في بيئةٍ آمنة، وداعمة، محصّنة بالرعاية، بيئة تُصغي إليه وتُؤمِن بقدراته، وتحمي سلامته النفسية والجسدية.

وقالت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، في تصريح بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام : مُهمّتنا بناء أُسرٍ قوية، ومن خلالها مجتمع مترابط، يحظى فيه الأطفال بفرصٍ متكافئة للنمو والازدهار مشيرة إلى أن الأطفال هم محور رسالة الهيئة، ونحن ندرك أنّهم يواجهون تحديات حقيقية ومتزايدة ولذلك فمن خلال برامجنا المتكاملة، وعبر مركز الطفل، نعمل على تعزيز الوقاية الاستباقية، واكتشاف المخاطر مبكرًا، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتمكين الأسر من توفير بيئة مستقرة وآمنة للأطفال، وتأمين الرعاية البديلة، وخدمة الإيواء الآمن، وتقديم برامج الدمج والتمكين، والإرشاد الأسري، وتنظيم حملات التوعية المُسبقة بحماية الطفل، وخدمات التوجيه نحو الممارسات التربوية الإيجابية، إلى جانب خدمات الحماية والدعم لضحايا الإساءة أو الإهمال، بما يضمن المواجهة الاستباقية لهذه التحديات.

وأضافت : في هذا اليوم، ندعو كل الشركاء، وأفراد وشرائح المجتمع والمؤسسات المعنية، إلى العمل والتعاون لنُوفّر معاً المساحات الآمنة، ولنفتَح آفاق التواصل مع الأطفال ونمدّهم بالدعم عندما يحتاجون.. اجعلوا الوقاية نهجاً.. اطلبوا المساعدة مبكراً .. لا تضعوا الحواجز عندما يتعلق الأمر بسلامة الأطفال.

وأشارت إلى أنه وانسجامًا مع رؤية أبوظبي للرفاه الاجتماعي، والتزام دولة الإمارات الدائم بحقوق الطفل وتعزيز أمنه وسعادته، فلنعمل معاً -يداً بيد- لتمكين الأسرة وضمان أن يتحقّق لكل طفل في أبوظبي الوعد بالعيش في كنف أسرة مستقرة، عبر الدعم والرعاية والفرص والأمل.

وأكدت العميمي في ختام تصريحها حرص هيئة الرعاية الأسرية على تكريس جهودها لتمكين الأسر وإرساء بيئة داعمة لنمو كل طفل وازدهاره وقالت: بينما نتطلع قدماً إلى عام الأسرة، نواصل إلى المضي في ترسيخ هذه الجهود القائمة على إيماننا المطلق بأن كل أسرة هي بمثابة مصدر للقوة والتعاطف والأمل للأجيال القادمة.