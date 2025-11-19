"دراجون أويل" تعلن عن كشف بترولي جديد في خليج السويس بطاقة إنتاجية أولية 3000 برميل يوميا

دبي في 19 نوفمبر / وام / توجت شركة "دراجون أويل"، المملوكة بالكامل لمجموعة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، سلسلة نجاحاتها الاستكشافية في جمهورية مصر العربية بإعلانها عن كشف بترولي جديد ومهم في منطقة خليج السويس، وذلك بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول عبر شركة بترول خليج السويس "جابكو".

وأظهرت النتائج الأولية للكشف الذي تحقق عبر حفر البئر البحري "Crystal NER-1X" وجود شواهد بترولية ممتازة تبشر بإنتاج أولي يقدر بنحو 3000 برميل يومياً، مما يمهد الطريق لزيادة ملموسة في معدلات الإنتاج الكلية للشركة خلال عام 2026.

ويأتي هذا الاكتشاف، الذي تحقق في منطقة التزام "شمال شرق رمضان" باستخدام منصة "التزام" البحرية، ليُكمل بنجاح تام التزام الشركة بحفر ثلاث آبار استكشافية خلال فترتي البحث ضمن الاتفاقية، محققة بذلك نسبة نجاح بلغت 100% في حملتها التي بدأت مطلع عام 2020 واستمرت حتى نهاية 2025، حيث وصل عمق البئر الجديد إلى 13,425 قدماً داخل طبقة "الهوارة"، فيما أظهرت التسجيلات الكهربائية النهائية وجود طبقات حاملة للنفط بسمك يقدر بـ 224 قدماً في خزان "رمال العسل"، وهو ما يعكس الإمكانات الجيولوجية الغنية والواعدة التي تتمتع بها المنطقة.

وتعقيباً على هذا الإنجاز، أكد المهندس عبد الكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، أن هذا الكشف يمثل خطوة محورية لتعزيز حضور الشركة في قطاع النفط المصري ويؤكد الجدوى الاقتصادية للاستثمارات التي ضختها الشركة منذ عام 2020، مشيراً إلى أن هذا النجاح هو ثمرة دعم إستراتيجي متكامل وتكامل في الجهود بين فرق العمل في المقر الرئيسي بدبي وفريق العمليات في القاهرة، بالإضافة إلى الشراكة المثمرة مع "جابكو" والدعم المتواصل من وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، معرباً عن شكره لمجلس الإدارة والفريقين التنفيذي والفني.

وتعمل الشركة حاليا على استكمال العمليات الفنية المتمثلة في التسجيل وإنزال القيسون لإجراء الاختبارات النهائية، تمهيداً لربط البئر فوراً على خريطة الإنتاج عبر منصة "التزام شمال يوليو"، مستفيدة في ذلك من دقة البيانات التي وفرها المسح السيزمي القاعي ثلاثي الأبعاد (OBN) الذي نفذته الشركة عام 2020، والذي كان له الدور الأكبر في تحسين التنبؤ بالمكامن ودعم فرص تطوير مناطق جديدة، لتتطلع "دراجون أويل" مع هذا الإنجاز إلى عام 2026 باعتباره عاماً واعداً لتوسيع نطاق أعمالها وترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في تطوير قطاع الطاقة المصري.