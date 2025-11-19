‏"AECC" الصينية تستعرض 19 منتجا متعلقا بالطاقة في معرض دبي للطيران

دبي في 19 نوفمبر/ وام / أكدت تشو لي مين، مديرة المشاريع في شركة AECC الصينية لمحركات الطائرات، أن الشركة تستعرض خلال مشاركتها الأولى في معرض دبي للطيران 2025 ما مجموعه 19 منتجاً متعلقاً بالطاقة، مشيرة إلى أن هذه المنتجات تمثل المستوى التقني المتقدم الذي تتمتع به الشركة في مجال محركات الطائرات المطورة محلياً.

وأوضحت تشو لي مين في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن مشاركة الشركة في المعرض تمثل فرصة للتواصل مع عدد كبير من العملاء والشركاء، وبناء علاقات إستراتيجية وشراكات جديدة مع دولة الإمارات وشركاء دوليين آخرين، مؤكدة أن الحدث يشكل منصة مثالية لعرض الابتكارات والتكنولوجيا الصينية في قطاع محركات الطائرات.

وقالت، إن التركيز الرئيسي لشركة AECC في المعرض ينصب على توربينات الطاقة العسكرية والمدنية والغازية، مشيرة إلى عرض محرك KP16 ثلاثي الأبعاد، الذي يعتمد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصميم قطعة واحدة، ويزن 20 كجم فقط، لكنه قادر على توليد قوة دفع تبلغ 160 كجم، ما يجعله مثالياً لتلبية متطلبات طاقة الطيران منخفضة التكلفة وخفيفة الوزن.

وأكدت تشو لي مين أن الشركة تسعى من خلال هذا المعرض إلى تعزيز حضورها الدولي وتعميق تعاونها مع شركاء محليين ودوليين في قطاع الطيران، بما يعكس التزام AECC بالابتكار والتطور التقني في مجال المحركات.