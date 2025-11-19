بإشراف "توازن" .. خطاب نوايا بين "جال" و"أغستوس" للتعاون في مجال التزوّد الجوي بالوقود

دبي في 19 نوفمبر/ وام / شهد معرض دبي للطيران 2025 اليوم توقيع خطاب نوايا بين شركة جلوبال إيروسبيس لوجيستكس "جال"، وشركة أوغستس -AUGUSTUS Global Defense"، وذلك بإشراف من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، بهدف تطوير قدرات متقدمة في مجال التزوّد الجوي بالوقود "AAR" وتعزيز خدمات الدعم الجوي المتخصص في المنطقة.

وتم توقيع خطاب النوايا بحضور سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ومحمود الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات طيران أبوظبي، وعبدالرحمن الحمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة جال، وأحمد سليم، الرئيس التنفيذي لشركة أغستوس غلوبال للدفاع، تأكيدًا على أهمية هذا التعاون الثلاثي في دعم منظومة الطيران الوطنية، وتطوير خدمات الإسناد الجوي، وخلق شراكات صناعية ذات قيمة مضافة لقطاع الدفاع والفضاء في دولة الإمارات.

ويهدف التعاون إلى دراسة إنشاء منظومة تشغيل وصيانة وخدمات إسناد متقدمة تعتمد على خبرات الأطراف الثلاثة، بما يعزز جاهزية العمليات الجوية، ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير قدرات التزوّد بالوقود جوًا لخدمة المتطلبات المستقبلية.

ويأتي توقيع الخطاب بمثابة خطوة نحو تعزيز جاهزية المنظومة الدفاعية وقدراتها في مجال التزوّد الجوي بالوقود، وتطوير حلول متقدمة للدعم الجوي، تُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للقوات الجوية ودعم أهداف دولة الإمارات في بناء قاعدة صناعية دفاعية متكاملة ومستدامة.

وينتظر أن يسهم هذا التعاون في تعزيز تنافسية قطاع الصناعات الدفاعية والطيران، ويخلق فرصًا نوعية لنقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويؤكد على مكانة الدولة كمركز رائد للابتكار في المنطقة.

ويُعد هذا التفاهم خطوة إستراتيجية نحو بناء شراكات نوعية تدعم أهداف الدولة في تطوير منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الابتكار، والكفاءة التشغيلية، والتمكين الصناعي.