"دبي الصحية" تستعرض 3 مشاريع في معرض "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية 2025"

دبي في 19 نوفمبر / وام / استعرضت "دبي الصحية" خلال مشاركتها في معرض "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية 2025"، المقام حالياً في دبي، ثلاثة مشاريع رائدة تجمع بين البحوث المتقدمة، والتقنيات الرقمية، والشراكات العالمية، بهدف الارتقاء بصحة الإنسان وتعزيز مستقبل الرعاية الصحية.

ويقدم المعرض، الذي يقام على هامش "منتدى دبي للمستقبل 2025"، 100 مشروع طلابي تعالج أبرز التحديات الصحية والاجتماعية والبيئية التي يواجهها العالم، من خلال استشراف المستقبل، وتعزيز القيم والارتقاء بالإنسانية.

وكشفت "دبي الصحية" عن مشروع "وصل" لطلاب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف في "دبي الصحية"، وهو عبارة عن تطبيق ذكي يهدف إلى توفير مساحة تفاعلية وآمنة تساعد المستخدمين على إدارة صحتهم النفسية بشكل أفضل، وتسهيل بناء الروابط المجتمعية، والوصول إلى خدمات الرعاية.

وجاء المشروع الثاني تحت اسم "كشف الألم"، وهو نموذج مبتكر يوظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء لتطوير أساليب جديدة لتقييم الألم وقياسه بشكل لحظي، بما يعزز دقة التشخيص وتحسين جودة الرعاية.

وحمل المشروع الثالث عنوان "الاستدامة في الرعاية الصحية"، امتداداً لمبادرة دولية من جامعة "كوينزلاند" للتكنولوجيا (QUT)، ويعتمد على التعاون الثقافي المشترك ومنهجيات التفكير التصميمي لتحسين النتائج الصحية وتعزيز الاستدامة البيئية.

وقال الدكتور ياسين حجيات، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا في "دبي الصحية"، إن المشاركة في المعرض تعكس الالتزام المتواصل بتطوير حلول صحية مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات، مشيراً إلى أن المشاريع الثلاثة هي نتاج تعاون مباشر بين الطلبة والباحثين والخبراء، إذ تدمج البحث العلمي والتكنولوجيا والتصميم المبتكر في منظومة واحدة تعيد رسم مستقبل الرعاية الصحية.

وأضاف أن مشاركة "دبي الصحية" في معرض "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية 2025" تجسد التزامها بتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز جودة الرعاية، إذ يوفر مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية منصة متكاملة تجمع الأبحاث والعلوم والتقنيات الحديثة في منظومة واحدة تعنى بتصميم مستقبل الرعاية الصحية وتطوير حلول ترتقي بصحة الإنسان، بما يرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في القطاع الصحي.