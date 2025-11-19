تعاون بين "أوقاف دبي" و"دبي الإنسانية" لدعم العمل الإنساني المستدام

دبي في 19 نوفمبر/ وام / وقعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي و"دبي الإنسانية" اتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون في المبادرات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم منظومة العمل الخيري والإنساني في إمارة دبي.

وتأتي الاتفاقية في إطار التزام الطرفين بتطوير المشاريع الإنسانية المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز كفاءة البرامج والمبادرات وتحقيق أثر ملموس يُسهم في توسيع نطاق المستفيدين كما تمكّن الاتفاقية من توظيف العوائد الوقفية في دعم البرامج الإنسانية بصورة مستدامة بما يعزز دور الوقف كأداة تمويل طويلة الأمد للمبادرات الخيرية.

وأكد سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي أن التعاون مع "دبي الانسانية" يمثل خطوة إستراتيجية نحو توحيد الجهود وتعزيز الشراكات التي تسهم في تطوير منظومة الوقف والعمل الإنساني.

وقال : نسعى من خلال الاتفاقية إلى جعل الوقف رافدا أساسيا لدعم البرامج الإنسانية وتعزيز استدامتها على المدى الطويل من خلال خلق استثمارات وقفية يعود ريعها بشكل مستدام لدعم هذه البرامج وأضاف المطوع نتطلع إلى العمل مع شركائنا في "دبي الإنسانية" لتطوير مبادرات مبتكرة تُحدث أثراً مجتمعياً ملموساً لتلبية الاحتياجات الانسانية وتخدم أهداف الإمارة في مجالات العطاء والتنمية المستدامة.

من جانبه قال جوسيبي سابا المدير التنفيذي لـ "دبي الإنسانية" إن الشراكة مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي تسهم في تطوير حلول فعّالة ومبادرات مبتكرة تعزز دور الاستثمار الوقفي في دعم العمل الإنساني ونؤمن أن هذا التعاون سيفتح مجالات جديدة لتوسيع أثر برامج المساعدات الانسانية وتحقيق استدامتها بما يعود بالنفع على الفئات الأكثر احتياجاً في الأزمات ويرسخ مكانة دبي مركزا عالميا للعمل الإنساني.