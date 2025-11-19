"نقل عجمان" تختتم مؤتمرها التكنولوجي .. وتؤكد المضي نحو "رؤية 2030" عبر حلول النقل الذكية والمستدامة

عجمان في 19 نوفمبر / وام / اختتمت هيئة النقل في عجمان، اليوم، فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل 2025، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على مدار يومين تحت شعار "بناء مستقبل ذكي ومستدام للنقل"، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة من الخبراء، والمسؤولين، وصناع القرار في مجالات النقل الذكي، والتقنيات الحديثة، والاستدامة.

وشهد اليوم الختامي حضورا لافتا وتفاعلا كبيرا مع الجلسات والمحاور المطروحة، ما رسّخ مكانة الحدث كمنصة إقليمية رائدة في مجال تكنولوجيا النقل.

وسلط المؤتمر، في يومه الثاني، الضوء على أبرز القضايا المرتبطة بمستقبل النقل، حيث استعرضت الجلسات موضوعات عدة، من بينها التعاون الإستراتيجي بين القطاعين العام والخاص في مشاريع النقل، وأهمية النقل الشامل وتصميم الوصول للجميع، إضافة إلى عرض تجارب شركات النقل الناشئة والابتكار من الإمارات وآسيا والمحيط الهادئ.

كما تناولت الجلسات مفهوم التكامل متعدد الوسائط، وصولاً إلى الكلمة الختامية التي حملت عنوان "رؤية عجمان للنقل 2030 وما بعدها".

وتطرق المشاركون خلال النقاشات إلى ضرورة بناء شراكات فعالة تسهم في تطوير حلول مبتكرة تعزز تجربة التنقل وتدعم النمو الاقتصادي، مؤكدين أن الشركات الناشئة باتت تشكل رافداً محورياً في تطوير منظومات النقل المتقدمة، وأن تبني مفهوم النقل كخدمة يعد خطوة أساسية في التحول نحو أنظمة نقل أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد سعادة عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، أن تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر يأتي انسجاماً مع رؤية الهيئة لتطوير منظومة نقل متكاملة وذكية تواكب التطورات العالمية.

وقال إن بناء مستقبل ذكي ومستدام للنقل يتطلب توحيد الجهود بين مختلف القطاعات وتوظيف التقنيات الحديثة لتحقيق كفاءة أعلى في الخدمات، بما يعزز جودة الحياة ويدعم رؤية عجمان 2030 نحو تنقل أكثر ذكاءً واستدامة.

وأضاف أن المؤتمر أثبت دوره كمنصة فاعلة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات النقل الذكي والمستدام، مؤكداً أن عجمان تواصل الاستثمار في الحلول الرقمية والمشاريع الابتكارية التي تسهم في تحسين خدمات النقل، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتحقيق تكامل أكبر بين أنظمة التنقل المختلفة في الإمارة.

وشهدت فعاليات المؤتمر تكريم المتحدثين والشركاء والداعمين تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في نجاح الحدث، وسط إشادة واسعة من الحضور بالمستوى التنظيمي المتميز، والتقنيات المتطورة المعروضة، والثراء المعرفي للجلسات.

وأكد المشاركون أن مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل بات يمثل منصة رئيسية لاستشراف مستقبل النقل في المنطقة، وتعزيز دور الإمارة في قيادة الابتكار والتطوير في هذا القطاع الحيوي.

وجاءت النسخة الثانية من المؤتمر استكمالاً لنجاح النسخة الأولى التي نظمتها الهيئة العام الماضي، حيث شكل الحدث هذا العام منصة إستراتيجية جمعت نخبة من المتحدثين والمختصين لبحث مستقبل النقل الذكي والمستدام، واستعراض أبرز الابتكارات والحلول الرقمية الداعمة للتحول نحو منظومة نقل أكثر كفاءة ومرونة في إمارة عجمان ودولة الإمارات.