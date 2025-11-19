قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2025 تستعرض فرص النمو وترسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية

رأس الخيمة في 19 نوفمبر / وام / تسلط "قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2025" الضوء على ملامح المرحلة التنموية الجديدة والواعدة التي تشهدها الإمارة، مستعرضة أمام نخبة من القيادات الحكومية والخبراء والمستثمرين حزمة من الفرص الاستثمارية الإستراتيجية التي تعزز مكانة رأس الخيمة كمركز اقتصادي وسياحي رائد، حيث أكد مشاركون أن الإمارة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز تنافسيتها العالمية عبر مشاريع عقارية نوعية وبنية تنظيمية مرنة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبدالله راشد العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان"، أن الإمارة تدخل مرحلة جديدة زاخرة بالفرص، مؤكداً فخر "مرجان" بدعم مسيرة النمو المتسارعة عبر مخططاتها الرئيسية الأربعة المتمثلة في جزيرة المرجان، وشاطئ مرجان، وراك سنترال، وجبل جيس.

وأشار إلى أن التزام المجموعة بالتطوير وفق أعلى المعايير العالمية وتقديم تجارب ضيافة وأسلوب حياة مستوحى من طبيعة الإمارة يسهم في خلق وجهات جاذبة توفر قيمة طويلة المدى للمستثمرين، وتجعل من القمة منصة مثالية لاستقطاب الشركاء المؤمنين بمستقبل مبني على الاستدامة والابتكار.

من جانبه، أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، أن القمة تجسد التزام الإمارة بتعزيز موقعها كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي من خلال توفير منصة إستراتيجية تجمع صناع القرار لاستكشاف فرص النمو، معتبرا الحدث خطوة نوعية لربط رأس الخيمة بالأسواق العالمية واستعراض مقوماتها التنافسية في مجالات الاستثمار العقاري، والتقنيات المتقدمة، والطاقة النظيفة.

وأشار جلاد إلى أن مشاركة "راكز" في هذا الحدث الحيوي تأتي لتسليط الضوء على منظومة خدماتها وحلولها المتكاملة وقصص نجاحها في جذب مشاريع دولية رائدة، مؤكداً أن البيئة المتكاملة التي توفرها الهيئة من مناطق اقتصادية متخصصة، وتشريعات مرنة، وبنية تحتية متطورة، تعزز مكانة رأس الخيمة كمركز أعمال إقليمي مزدهر، وتشكل دافعاً قوياً لبناء علاقات إستراتيجية تدعم خطط التنوع الاقتصادي للإمارة ولدولة الإمارات عموما.