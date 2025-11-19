"مجرى" يطلق قمة الأثر المجتمعي 2025 في أبوظبي 27 نوفمبر

دبي في 19 نوفمبر/ وام / يستعد "مجرى" الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية لإطلاق قمة الأثر المجتمعي 2025 في 27 من الشهر الحالي بأبوظبي والتي تمثل أول منصة تجمع القطاع الخاص والقائمين على الأثر في المسؤولية المجتمعية تحت شعار "توحيد الخير المشترك للدار".

وتهدف القمة إلى توحيد الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني ورواد الأعمال الاجتماعيين وتعزيز بناء اقتصاد الأثر المستدام الذي يقاس بالأثر الحقيقي على المجتمع والبيئة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت في مقر مجرى بسنترال بارك تاور في دبي اليوم.

وأكدت سارة شو المدير التنفيذي لـ"مجرى" أن القمة تمثل محطة إستراتيجية في مسيرة بناء منظومة متكاملة للأثر المجتمعي المستدام في الدولة مضيفة أن "مجرى" يسعى لتحويل النوايا الطيبة إلى نتائج تقاس بالأثر الحقيقي في حياة الأفراد والمجتمع ولتكون التزامات القطاع الخاص قيمة وطنية مضافة ومستدامة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة.

وأشارت إلى أن القمة تجسد خطوة محورية للانتقال من المفاهيم التقليدية للمسؤولية المجتمعية إلى نهجٍ قائم على الأثر الحقيقي والملموس مبنيّ على قياس النتائج وتفعيل الشراكات وبما يعكس الدور الوطني للقيادة الرشيدة للدولة في تعزيز منظومة العمل المجتمعي المستدام.

وأوضحت أن 25 متحدثا يشاركون في القمة التي تتضمن 4 جلسات رئيسية و25 حوارا في مسرح "الأثر في الميدان" و25 جهة عارضة بحضور أكثر من 400 قيادي وخبير ومسؤول من مختلف القطاعات بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات الوطنية والدولية والأكاديميين وقادة المجتمع المدني وأصحاب الهمم والمستثمرين لتبادل الخبرات ومناقشة مسارات تعزيز بناء اقتصاد الأثر وقياس الأثر ومستقبل المسؤولية المجتمعية في الإمارات.

كما تدعم القمة مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص لتعزيز دورهما ضمن منصة وطنية تجمع القائمين على الأثر في المسؤولية المجتمعية.

وتشمل قائمة الشركاء الحكوميين وزارة الاقتصاد والسياحة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الثقافة ووزارة الرياضة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب غرف تجارة وصناعة الامارات السبع.

وخصصت القمة مساحات مبتكرة لإلهام وتمكين أصحاب الهمم من خلال تجارب حسّية ومشاريع يديرونها بأنفسهم إضافة إلى مقطوعة موسيقية حية بعنوان "إرث المؤسس" تقدّمها العازفة الإماراتية دانة الكثيري.