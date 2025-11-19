نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الأسترالية بمناسبة اليوم الوطني

أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام / حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش مساء اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة رضوان جدوت سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق" الريتز كارلتون - أبوظبي معالي ميثاء الشامسي وزيرة دولة، والسيناتور رافييل تشيكوني رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات والأمن، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة في مجلس الشيوخ ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأسترالية الإماراتية والفريق أول طيار ستيفيت تشابي قائد القوات الجوية الأسترالية وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية الأسترالية المقيمة بالدولة.

وفي كلمة لها متلفزة القت فخامة سامانثا موستين حاكم عام كومنولث أستراليا كلمة أشادت بها بالعلاقات التي تربط بلادها ودولة الإمارات منذ 50 عاما مؤكدة حرص بلادها على تطوير هذه العلاقات في المجالات كافة.

وفي كلمة له أشاد السفير الأسترالي بالعلاقات التي تربط بلاده بدولة الإمارات وقال إن أستراليا شريك هام للإمارات ووجهة مميزة للاستثمار في قطاع السياحة والطب والتعليم وغيرها من المجالات المختلفة.

وذكر أن دولة الإمارات تعتبر تاسع أكبر شريك تجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأستراليا وتأتي بين أكبر 10 مستثمرين في المنطقة.