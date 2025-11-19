"إنو سبيس" الكورية تكشف عن مشروع فضائي مشترك مع الإمارات سيرى النور العام المقبل

دبي في 19 نوفمبر / وام / كشف وين مارشال، المدير العام والرئيس التنفيذي للأعمال العالمية في شركة "إنو سبيس المحدودة" الكورية، المختصة في مجال الفضاء وتقنيات الإطلاق الفضائي عن مشروع تعاون إستراتيجي مشترك يجري العمل عليه حاليا مع دولة الإمارات.

وقال مارشال، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض دبي للطيران 2025، إن هذا المشروع الذي تم تطوير بلورته عبر أكثر من عام من المباحثات المكثفة من المتوقع أن يرى النور فعليا خلال العام المقبل، ليكون رافداً جديداً يعزز الشراكات الدولية ويدعم طموحات الدولة في تطوير حلول وتقنيات فضائية مستقبلية.

وأوضح مارشال أن هذا التعاون يأتي تأكيداً على أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز عالمي محوري لتطوير وتوسيع أعمال قطاع الفضاء، بفضل تبنيها المتسارع للتقنيات الجديدة ونجاحها في خلق بيئة تنافسية جاذبة للشركات المتخصصة حول العالم.

وكشف عن أن الشركة تستعد لتنفيذ خطوة تشغيلية هامة خلال الشهر الجاري عبر مشروع إطلاق جديد يحمل اسم "Spaceward"، تتضمن مهمته وضع خمسة أقمار صناعية وثلاث تجارب تقنية على متن مركبة الإطلاق، وهو ما يجسد التقدم الملموس في خطط الشركة التوسعية.

وفي ما يتعلق بالأجندة المستقبلية، أوضح مارشال أن "إنو سبيس" تعتزم خلال العام المقبل تنفيذ برنامج متكامل يتضمن ست عمليات إطلاق من مركز ألكانتارا الفضائي في البرازيل، موزعة على الربع الثاني والثالث والرابع، بهدف زيادة القدرة التشغيلية وتوسيع خدمات الإطلاق التجاري.

وأكد أن المشاركة في معرض دبي للطيران تأتي لاستعراض قدرات مركباتهم المتطورة، وهي "Hanbit Nano" القادرة على حمل 90 كغم، و"Hanbit Micro" بسعة 170 كغم، و"Hanbit Mini" التي تستطيع حمل 1.3 طن، وجميعها مصممة للوصول إلى مدار منخفض على ارتفاع 500 كم، مما يعزز رؤية الشركة لتصبح منصة فضائية متكاملة توفر خدمات الإطلاق، وتصنيع المركبات، ومحركات الصواريخ، وبناء مواقع الاختبار والإطلاق.