اتفاقية بين بلدية الفجيرة و"الاتحاد للماء والكهرباء" لتعزيز التكامل الحكومي الرقمي

الفجيرة في 19 نوفمبر/ وام / وقّعت بلدية الفجيرة و"الاتحاد للماء والكهرباء" اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الجانبين، وتطوير منظومة الخدمات المشتركة بما يدعم توجهات حكومة دولة الإمارات نحو التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية.

وتركّز الاتفاقية على إنشاء مسار رقمي موحّد للخدمات المشتركة، يشمل تطوير قنوات الربط الإلكتروني، ورفع دقة البيانات، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية كما تتضمن اعتماد المخططات الهندسية إلكترونيًّا، وتبادل شهادات الإنجاز، وتحديث بيانات المتعاملين بشكل متزامن، إضافة إلى تسهيل خدمات التوصيل ورفع موثوقية الإجراءات الحكومية، ودعم مبادرات الاستدامة عبر تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

وأكد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن الاتفاقية تمثل خطوة في تعزيز جاهزية الخدمات الحكومية في الإمارة، مشيرًا إلى أن التكامل الرقمي وتبني الحلول المبتكرة يسهمان في رفع كفاءة العمل وتلبية توقعات المتعاملين.

وقال: شراكتنا مع الاتحاد للماء والكهرباء تأتي ضمن جهودنا لتعزيز جودة الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات.

من جانبه، أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للماء والكهرباء"، أن الاتفاقية تعكس التزام الشركة بتطوير خدمات مترابطة تدعم التكامل الحكومي وتُسهِم في تحسين تجربة المتعامل.

وقال: نعمل بالتعاون مع بلدية الفجيرة على بناء منظومة رقمية أكثر كفاءة وتكاملاً، من خلال تبادل البيانات بأعلى معايير الأمان، وتبسيط الإجراءات، وتطوير مسارات خدمات موحدة ترتقي بجودة العمليات الحكومية وتدعم مستهدفات الاستدامة والتحول الرقمي.