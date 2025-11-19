بعد قفزة في أعمالها إلى 5 مليارات دولار.. "ستاندرد آيرو" تبحث توسيع شراكاتها في الإمارات والمنطقة

دبي في 19 نوفمبر / وام / كشف أليكس يونغز، نائب رئيس التسويق في شركة "ستاندرد آيرو" العالمية، عن توجه الشركة الإستراتيجي نحو تعزيز منظومة شراكاتها وتوسيع نطاق تعاونها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، واصفاً أسواق المنطقة بأنها من أهم الأسواق العالمية وأسرعها نموا، لا سيما في قطاعات الطيران المدني والعسكري وطيران رجال الأعمال.

وأكد يونغز، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض دبي للطيران 2025، أن الشركة تبحث بشكل دائم عن فرص حقيقية لعقد شراكات جديدة في المنطقة تعزز قدرتها على تقديم الخدمات والدعم الفني المباشر للعملاء المحليين، على غرار نموذج الشراكة التشغيلية الذي أبرمته مؤخراً في إندونيسيا.

وأوضح أن هذا الاهتمام المتزايد بالمنطقة يأتي مدعوماً بالقفزات النوعية التي حققتها الشركة، حيث ارتفع حجم أعمالها من نحو مليار دولار قبل أقل من عقدين إلى ما يزيد على خمسة مليارات دولار حالياً، مشيراً إلى أنه ورغم عدم امتلاك الشركة حالياً منشآت تشغيلية مباشرة في دولة الإمارات أو الشرق الأوسط، إلا أنها ترتبط بعقود وشراكات إستراتيجية واسعة مع شركات الطيران وقطاع الدفاع في دول خليجية محورية مثل الإمارات والسعودية والكويت.

وفي سياق استعراضه للقدرات الفنية، بين يونغز أن "ستاندرد آيرو" تقدم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد لأكثر من 50 نوعاً من محركات الطائرات عبر مواقعها التشغيلية حول العالم، وتشمل قائمة خدماتها محركات إستراتيجية مثل محركات "CFM Leap" المستخدمة في طائرات "بوينغ 737 ماكس" و"إيرباص A320 نيو"، ومحركات "F135" المخصصة للمقاتلة "F35"، بالإضافة إلى دعم محركات الطائرات المروحية والتجارية مثل "GET 700"، ومحركات طائرات رجال الأعمال من طرازي Gulfstream وBombardier Global Express التي تشهد انتشارا واسعا في سوق المنطقة.