"بيئة الفجيرة" تستضيف ورشة "بناء القدرات في إدارة محميات المحيط الحيوي الجبلية في المنطقة العربية"

الفجيرة في 19 نوفمبر/ وام / تستضيف هيئة الفجيرة للبيئة ضمن اجتماع اللجان العربية الوطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي - العرب ماب - التابع لمنظمة اليونسكو، ورشة عمل بعنوان "بناء القدرات في إدارة محميات المحيط الحيوي الجبلية في المنطقة العربية" التابعة لبرنامج "العرب ماب"، والتي تستمر لمدة 5 أيام متواصلة في فندق ومنتجع البحر بإمارة الفجيرة بحضور 14 محمية محيط حيوي جبلية ممثلين عن 6 دول عربية.

يأتي ذلك على أعقاب انعقاد الاجتماع الإقليمي الحادي عشر للجان الوطنية العربية "العرب ماب" والتي تترأسها سعادة أصيلة عبد الله المعلا مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، رئيسة اللجنة التنفيذية لشبكة العرب ماب ممثلةً عن دولة الإمارات، وذلك بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات التي تساهم في رفع كفاءة إدارة المحميات الطبيعية ووضع أطر رئيسية محوكمة تتماشى مع المعايير العالمية لمحميات المحيط الحيوي المنصوص عليها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.

وقال الدكتور علي الحمودي مدير إدارة التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية في هيئة الفجيرة للبيئة: تعد استضافتنا للورشة اليوم فرصة استثنائية لمشاركة التجربة الناجحة لادراج محمية وادي الوريعة ضمن شبكة المحيط الحيوي وخطة عمل الشبكة العربية خلال فترة الرئاسة الحالية، حيث أصبحت تجربة الفجيرة في إدارة المحميات الطبيعية نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي وذلك بعد أن تم ادراج محمية وادي الوريعة ضمن محميات المحيط الحيوي، وضمن مواقع الأراضي الرطبة، بالإضافة الى ادراجها مؤخراً ضمن القائمة التمهيدية لمواقع التراث الطبيعي.

وأضاف: نظمنا العديد من ورش عمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية في إمارة الفجيرة استعرضنا خلالها فرص زيادة عدد المحميات في الدول العربية لموائمة الهدف البيئي العالمي 30X30 والذي يهدف الى الحفاظ على 30% من كوكب الأرض بحلول عام 2030، لمنع انقراض أعداد كبيرة من الأنواع، وحماية التنوع البيولوجي، وجعل الكوكب أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ.