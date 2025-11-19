مسؤول أممي يشيد بالرؤية العربية للاقتصاد الرقمي ويثني على دور الإمارات الريادي في دعم التحول الرقمي

دبي في 19 نوفمبر/ وام / أشاد سعادة الدكتور عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، بالرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي تم اطلاقها بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وتبنتها جامعة الدول العربية وما تمثله من نموذج رائد في دعم النهضة الرقمية في المنطقة العربية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادته على هامش مشاركته في فعاليات قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في دبي، مؤكداً أن الإمارات رسخت مكانتها كأحد أبرز الدول الداعمة للتطوير التقني والتحول الرقمي في المنطقة والعالم، عبر تبني سياسات مستقبلية ومبادرات مبتكرة تسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وأثنى الدكتور الدردري على المكانة الرفيعة التي حققتها دولة الإمارات في مجالات التطور في الاقتصاد الرقمي ، مؤكداً أن التجربة الإماراتية تشكّل منصة مثالية تستفيد منها الدول العربية في تطوير منظوماتها الاقتصادية الرقمية، خاصة في ظل ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متقدمة، وتشريعات مرنة، وبيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف سعادته أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي المدعومة من قيادة دولة الإمارات تعد خطوة محورية في توحيد الجهود العربية نحو اقتصاد رقمي متكامل وقادر على مواكبة المتغيرات العالمية. وأشاد بالدور الفاعل الذي تلعبه الدولة في دعم مسيرة التطوير والتحديث على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن جهود الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى به في بناء مستقبل اقتصادي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

واختتم الدكتور الدردري تصريحه بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لدعم مسارات التحول الرقمي، مثمّناً المنصات العالمية التي تستضيفها الإمارات، مثل قمة المعرفة، والتي تتيح تبادل الخبرات وإطلاق مبادرات تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في العالم العربي.