"محمد بن راشد للإسكان" تنال "الآيزو" في نظم مكافحة الاحتيال

دبي في 19 نوفمبر / وام / حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنجازا نوعيا جديدا بحصولها على شهادة (ISO 37003:2021) الخاصة بنظم إدارة مكافحة الاحتيال من هيئة الاعتماد العالمية "LRQA"، لتصبح بذلك أول جهة في دولة الإمارات تنال هذا الاعتماد المرموق.

ويعكس هذا الإنجاز التزام المؤسسة الراسخ بتطبيق أرقى معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية في جميع عملياتها الإدارية والمالية، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتبني منظومة عمل تعتمد المساءلة ومكافحة الفساد لرفع كفاءة الأداء وتعزيز الثقة.

وأكد ظلال بن قريش الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، أن هذا الإنجاز يمثل تتويجاً لجهود تطوير أنظمة الرقابة الداخلية وسياسات إدارة مخاطر الاحتيال وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن المؤسسة ماضية في ترسيخ هذه الثقافة المؤسسية عبر التدريب المستمر للكوادر وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن بيئة عمل مستدامة تواكب تطلعات حكومة دبي نحو الريادة العالمية في الأداء المؤسسي النزيه.