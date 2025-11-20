"ايدج" تعزز قدرات منظوماتها الجوية غير المأهولة بشراكة إستراتيجية مع "ماغناغي" الإيطالية

دبي في 20 نوفمبر / وام / اتفقت مجموعة "ايدج" ومجموعة "ماغناغي ايروسبيس" الإيطالية، الرائدة عالمياً في تصميم وتصنيع مكونات وأنظمة وهياكل الطيران المتقدمة، على استكشاف مجالات تعاون جديدة تمكن الأولى من توسيع وتعزيز قدراتها المتقدمة في منظومات الطائرات بدون طيار والحلول الجوية.

وبموجب الاتفاق، الذي تم توقيعه خلال فعاليات معرض دبي للطيران بين رودريجو توريس، رئيس الشؤون المالية في مجموعة ايدج، وباولو غراتسيانو، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "ماغناغي ايروسبيس"، تستكشف ايدج فرص الشراكة المستقبلية ضمن قطاعات أعمال المجموعة الإيطالية بما يدعم تطوير مجالات مثل أنظمة العجلات ومكونات أساسية ضمن حلولها الجوية المستقلة.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: يشكّل هذا الاتفاق خطوة أولى محورية تفتح أمام مجموعة ايدج آفاقًا واسعة لتوسيع برامجها الرائدة في مجال الأنظمة غير المأهولة، في الوقت الراهن وعلى المدى الطويل.

ووصف باولو غراتسيانو، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة اغناغي ايروسبيس، هذا التعاون بأنه خطوة مهمة نحو لعب دور بارز في مجال الأنظمة غير المأهولة بالشراكة مع ايدج، حيث سيتيح الاتفاق تقديم قدرات المجموعة القوية في أنظمة العجلات، وخبراتها في هياكل الطائرات، ومعرفتها الواسعة في مجال العمل الجوي التي تطورت من خلال طائرة "Sky Arrow".

وتأسست مجموعة "ماغناغي ايروسبيس" عام 1936، وهي مورد بارز وموثوق لكبرى شركات تصنيع المعدات الأصيلة للطيران والدفاع حول العالم، وتدير 11 مصنعاً في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وكندا والبرازيل، وتشمل قائمة عملائها، كلاً من بوينغ، كولينز، إيرباص، ليوناردو، سافران، لوكهيد مارتن، وإمبراير، وغيرها.