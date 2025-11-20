"لوكهد مارتن" تعزز شراكتها مع الإمارات بنقل التكنولوجيا وتنمية الكوادر الوطنية

دبي في 20 نوفمبر/ وام / أكد الجنرال جون نيكولسون، الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهد مارتن" في الشرق الأوسط، أن التعاون مع دولة الإمارات يشهد مرحلة جديدة من التطور، تعكس الالتزام طويل الأمد بدعم بناء القدرات السيادية ونقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع الدفاعي والتقني.

وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض دبي للطيران 2025، إلى احتفائهم هذا العام بالذكرى الخمسين للتعاون الثنائي، والذي بدأ بتسليم أول طائرة C-130 هيركوليز عام 1975، وتطورت لتشمل التعاون في مجالات الدفاع والابتكار وتنمية الكوادر الوطنية.

وأوضح أن مركز الابتكار وحلول الأمن "CISS" في أبوظبي يشكل حجر الزاوية في هذه الشراكة، حيث أصبح مركزًا لتطوير الكوادر الإماراتية والبحث المتقدم والتدريب العملي في مجالات الذكاء الاصطناعي ونظم الفضاء وتقنيات الدفاع الحديثة، مستضيفًا هذا العام أكبر دفعة تدريبية له على الإطلاق، بما يعكس التزام الشركة بتمكين الجيل القادم من المهندسين والعلماء الإماراتيين.

ولفت الجنرال نيكولسون، إلى توقيعهم مذكرة تفاهم مع مجلس توازن للتمكين الدفاعي، ومجموعة إدج، وجامعة خليفة، خلال المعرض لإطلاق منظومة وطنية متكاملة لتصميم وإنتاج الإلكترونيات الدقيقة باستخدام تقنية الشيبليت في أبوظبي، مؤكدا أن هذه المبادرة تشكل خطوة مهمة في تأسيس بنية تحتية متكاملة للبحث والتطوير في مجال أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة في الإمارات، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للابتكار ونقل المعرفة وبناء القدرات السيادية المتقدمة.

وأوضح أن المبادرة تتضمن برنامجًا متخصصًا في أشباه الموصلات لمدة 16 شهرًا بالشراكة مع جامعة ولاية أريزونا، لتأهيل أكثر من 60 مواطنًا إماراتيًا، إضافة إلى إنشاء مركز تميز جديد للبحث في أشباه الموصلات بجامعة خليفة لدعم الابتكار المستدام.

وأكد نيكولسون أن الشركة تسعى لتعزيز القدرات الصناعية وتوسيع التعاون عبر منظومة الدفاع وتعميق نقل التكنولوجيا، لافتا إلى أن معرض دبي للطيران 2025 شهد كذلك توقيع مذكرات تفاهم مع إدج وEPI لتطوير التصنيع عالي التقنية، ومع "أمرك" لتعزيز قدرات الصيانة والإصلاح والتجديد داخل الإمارات، بما يسهم في رفع جاهزية القوات وتسريع الاستدامة وخلق فرص للكوادر الإماراتية المتخصصة، دعمًا لهدف الإمارات في تأسيس قاعدة صناعية دفاعية عالمية المستوى.

وأوضح أن التزام الشركة المستمر بتنمية الموارد البشرية يتجلى في توسيع مركز CISS والتعاون مع جامعة خليفة لتعزيز البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء والدفاع، بما يعكس الطموح المشترك لبناء قدرات سيادية ودعم رؤية الإمارات طويلة المدى للنمو الدفاعي والاقتصادي.