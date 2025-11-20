"ايدج" تُعزز قدرات الإمارات في قطاع الطيران بالتعاون مع "الاتحاد للطيران الهندسية"

دبي في 20 نوفمبر / وام/ أعلنت "إي بي آي"، الشركة المتخصصة في الهندسة الدقيقة ضمن قطاعات الطيران والدفاع والطاقة بدولة الإمارات والتابعة لمجموعة "ايدج"، عن تعاونها مع شركة "الاتحاد للطيران الهندسية"، إحدى أبرز مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات على مستوى العالم، في تطوير قدرات تشغيل مكونات الطائرات، بما يشمل أنشطة الصيانة والإصلاح والعمرة لمحاور عجلات الطائرات، وذلك خلال معرض دبي للطيران 2025، والمُقام حالياً في مطار "دبي ورلد سنترال".

ويُعد هذا التطور خطوة محورية نحو تعزيز القدرات المحلية وترسيخ الاعتماد الذاتي لدولة الإمارات في مجال صيانة مكونات الطائرات.

ومنذ بدء التعاون في مطلع عام 2025، نجحت شركة 'إي بي آي' في تعزيز خبراتها التقنية، ورفع جاهزيتها التصنيعية، وترسيخ امتثالها للمعايير الدولية في قطاع الطيران، وذلك بفضل الشراكة الوثيقة مع الفرق الهندسية المتخصصة في هندسة وصيانة الطائرات لدى الاتحاد للطيران الهندسية.

وقال مايكل ديشيز، الرئيس التنفيذي لشركة "إي بي آي" إن هذا الإنجاز تأكيد على التزام كل من "إي بي آي" و"الاتحاد للطيران الهندسية" بدعم رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة مستدامة ومتقدمة للتصنيع وخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO)، بما يعزز القيمة الوطنية المضافة ويسهم في نمو القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطيران.

من جانبه، قال دانيال هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الهندسية: بصفتنا من أبرز مزوّدي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات على مستوى العالم انطلاقاً من أبوظبي، نلتزم في الاتحاد الهندسية بدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لصناعة الطيران. ومن هذا المنطلق، نفخر بالتعاون مع شركات رائدة مثل 'إي بي آي'، لتعزيز القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، وتقديم حلول صيانة متكاملة لعملائنا في مختلف أنحاء العالم.