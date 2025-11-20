منتخب الجوجيتسو يحرز 4 ميداليات في ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

الرياض في 20 نوفمبر/ وام/ حقق منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة "مبادلة للاستثمار" انطلاقة قوية في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، بعد حصده 4 ميداليات ملوّنة في اليوم الأول لمنافسات الجوجيتسو التي تُقام على مدى يومي 20 و21 نوفمبر بمشاركة نخبة من أقوى المنتخبات.

وشارك منتخبنا الوطني في اليوم الأول من المنافسات بـ 3 لاعبين ولاعبة واحدة هم سعيد الكبيسي (وزن 85 كجم)، وسلطان حسن (وزن 69 كجم)، وعبدالله الكبيسي (وزن 94 كجم)، وشمسة العامري (وزن 57 كجم).

ونجحت شمسة العامري في تحقيق الميدالية الذهبية، وسعيد الكبيسي في حصد الميدالية الفضية، وعبدالله الكبيسي وسلطان حسن في تحقيق برونزيتين.

وتُعد دورة ألعاب التضامن الإسلامي واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية متعددة الألعاب، إذ تجمع رياضيين من أكثر من 50 دولة، يتنافسون في مجموعة واسعة من الرياضات، من بينها الجوجيتسو التي أصبحت إحدى أكثر الرياضات جذباً للجماهير والرياضيين.

وأعرب مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به أبطال المنتخب في أول أيام المنافسات، مؤكداً أن هذا الأداء يعكس العمل الكبير الذي قام به اللاعبون والفريق الفني خلال الأشهر الماضية.

وقال إن منتخبنا أثبت اليوم أنه حاضر بقوة للمنافسة على المراكز الأولى، مشيراً إلى أن النزالات كانت قوية وحافلة بالتحديات، إلا أن أبناء الإمارات أظهروا تركيزاً وتفوقاً فنياً واضحاً.

وأضاف أن هذه الدورة تحظى بمشاركة نخبة من أبطال الجوجيتسو في المنطقة والعالم، ما يجعل الإنجاز مضاعفاً، معرباً عن ثقته في اللاعبين واللاعبات لمواصلة العطاء في اليوم الثاني والعودة إلى الوطن بنتائج تليق برياضة الإمارات.

وعبّرت البطلة شمسة العامري عن سعادتها بحصد الميدالية الذهبية في وزن 57 كجم، مؤكدة أنها دخلت المنافسات بعزيمة كبيرة وطموح واضح في تحقيق إنجاز جديد يضاف لمسيرتها ومسيرة المنتخب الوطني.

وقالت العامري: كنت واثقة من قدرتي على الوصول إلى منصة التتويج بفضل جاهزيتي الفنية والبدنية، والتحضيرات المكثفة والاستعدادات مع المنتخب. فخورة برفع علم الإمارات في حدث بهذا الحجم، وأهدي هذه الميدالية لقيادتنا الرشيدة والجماهير التي لم تتوقف يوماً عن دعمنا.

وتتواصل نزالات الجوجيتسو غداً في اليوم الثاني والأخير من المنافسات، حيث يسعى منتخبنا الوطني إلى تعزيز رصيده من الميداليات.

ويشارك غداً كل من خالد الشحي بوزن 62 كجم، ومهدي العولقي بوزن 77 كجم، وأسما الحوسني بوزن 52 كجم، وشما الكلباني بوزن 63 كجم.