منافسات قوية في مزاينة رزين "المحطة الثانية" لمهرجان الظفرة

أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام / شهدت مزاينة رزين "المحطة الثانية" لمهرجان الظفرة بدورته الـ 19، منافسات قوية في أشواط سن الإيذاع من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، التي جرت اليوم في 12 شوطا خصص لها 115 جائزة قيمة، وذلك في منصة مزاينة الإبل في منطقة رزين بأبوظبي.

وتوج سعادة مبارك علي القصيلي مستشار مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بالمراكز الأولى، وسط حضور واسع من ملاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

وأظهرت نتائج شوط إيذاع أصحاب السمو الشيوخ - محليات، فوز "حدث" لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وحصدت المركز الثاني "غازه" لمالكها الشيخ جاسم فيصل عبدالرحمن جاسم آل ثاني، وجاءت بالمركز الثالث "شرح" لمالكها الشيخ محمد بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، ونالت المركز الرابع "صنف" لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وحلت بالمركز الخامس "طرب" لمالكها الشيخ جاسم فيصل عبدالرحمن جاسم آل ثاني.

وفي شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل (1)- محليات فازت بالمركز الأول "العنود" لمالكها فرحان جابر عجيم المفرح الاحبابي، كما فازت بالمركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل (2)- محليات "مذهله" لمالكها محمد علي بالخصواني بالمر المنصوري، وجاءت بالمركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل (1)- مجاهيم "الفارع" لمالكها زايد محمد قران راشد المنصوري، فيما حصدت المركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل (2)- مجاهيم "سلهيب" لمالكها مرشد مسلم عبدالله المزروعي.

كما أظهرت نتائج شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل (1)- محليات فوز "نوف" لمالكها ناصر حمد خلفان المعولي بالمركز الأول، وفي شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل (2)- محليات فازت بالمركز الأول "صولجان" لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وفي شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل (1)- مجاهيم حصدت المركز الأول "ما عليها" لمالكها خالد بخيت طناف المنهالي، وجاءت بالمركز الأول في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل (2)- مجاهيم "صدا" لمالكها راشد محمد راشد الطراق الهاجري.

وحلت بالمركز الأول في شوط إيذاع المهجنات الأصايل "روعه" لمالكها محمد سحيم محمد المنهالي، كما نالت المركز الأول في شوط إيذاع الشركاء - محليات "هملوله" لمالكها هلال حمد خلفان المعولي، وفي شوط إيذاع الشركاء - مجاهيم حصدت المركز الأول «سياده» لمالكها سالم محمد فهد الغيثاني المري.

ودخلت إلى شبوك المبيت، صباح اليوم الإبل المشاركة في أشواط الثنايا الشرايا والتلاد والشركاء من المحليات والمجاهيم، والثنايا المهجنات الأصايل، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها غداً الجمعة في تمام الساعة الرابعة مساءً من خلال منصات "تراثنا" التابعة لهيئة أبوظبي للتراث وعبر قناة بينونة ونطاق البث في محيط موقع المزاينة على التردد (اف ام 93.1).