"طرق ومواصلات الشارقة" تحتفي بعيد الاتحاد الـ54 ببرنامج وطني شامل

الشارقة في 20 نوفمبر/ وام / نظمت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة اليوم بمقرها احتفالية وطنية بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 بحضور سعادة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس الهيئة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد كبير من الموظفين حيث جسدت الفعالية روح الاتحاد وما تحمله هذه المناسبة من قيم الولاء والانتماء والاعتزاز لترسخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مختلف المجالات.

وقال سعادة المهندس يوسف خميس العثمني خلال الحفل إن عيد الاتحاد الـ54 للدولة يجسد محطة وطنية خالدة نستحضر فيها بكل فخر المسيرة المشرقة التي قادها الآباء المؤسسون لترسخ نموذجاً فريداً في بناء دولة عصرية ترتكز على الوحدة والعزم والطموح وبهذه المناسبة نجدد العهد بالسير على نهج قيادتنا الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية، وأسست لمسيرة متواصلة من الإنجازات التي تشهدها مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع النقل والبنية التحتية الذي يمثل ركيزة جوهرية في نهضة الدولة واستدامة تقدمها.

وتضمن برنامج الحفل فقرات متنوعة عززت الطابع الوطني للاحتفالية حيث قدمت فقرة فنية شارك بها أطفال حضانة الورود بلوحات تعبر عن حب الوطن والولاء لقيادته تلا ذلك عرض فيلم وثائقي تناول جهود هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة خلال العام ومسيرة التطوير التي شهدتها مختلف قطاعاتها خدمةً للجمهور وارتقاءً بجودة الحياة في الإمارة.

كما شهدت الفعالية تقديم فقرة فنية أخرى قدمتها مدرسة الأنصار العالمية عبر فيها الطلاب عن اعتزازهم بالهوية الوطنية وقيم المجتمع الإماراتي إلى جانب تقديم لوحة فنية مصنوعة بتقنية "الليغو" للفنانة شيخة الكعبي جسدت صورة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في عمل فني مبتكر يعكس مكانة الفن في التعبير عن الهوية.

واستعرضت فقرة حوارية بعنوان "المجتمع الإماراتي بين الماضي والحاضر" أبرز محطات تطور المجتمع الإماراتي عبر الزمن ودور أبناء الإمارات في دعم مسيرة التنمية ونهضة الدولة فيما تفاعل الحضور مع فقرة المسابقات التي أضفت أجواء من التشويق والتفاعل كما شهد الحفل عرض فيلم «رسالة شكر» قدمه موظفو الهيئة عرفاناً لقيادة الإمارة ودعماً لرؤية الهيئة في الارتقاء بالخدمات.