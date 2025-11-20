من وحي فكر بدور القاسمي.. "همسات الصحراء" تحول تاريخ "الفاية" إلى نسيج فني فاخر

الشارقة في 20 نوفمبر/ وام / كشفت علامة سجاد "جايبور"، إحدى أبرز علامات السجاد اليدوي الفاخر على مستوى العالم، عن تعاونها الفني مع الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لإطلاق مجموعة "همسات الصحراء" المستوحاة من فكرها ورؤيتها، والمقرر عرضها للمرة الأولى خلال النسخة الثانية من مهرجان "تنوير" الذي سيقام في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الحالي في صحراء مليحة، احتفاءً بالإرث الثقافي والطبيعي والتراثي للمنطقة.

وتستلهم المجموعة شغف الشيخة بدور القاسمي بالتاريخ والحرف اليدوية التراثية وقوة السرد القصصي، مقدمة رؤية فنية تقدّر حضارات العصور القديمة وتحتفي بالحوار الخالد بين الأرض والزمن والثقافة، وتكرم عبر نسيجها إيقاعات الطبيعة وقدرة البشر على الصمود.

وتشكل مجموعة "همسات الصحراء" رحلة تأملية عبر المشهد الطبيعي الخالد لصحراء مليحة وموقع الفاية التاريخي وماضي إمارة الشارقة العريق، إذ تمثل كل سجادة "أرشيفاً حياً" يوثق صوت الريح عبر الواحات والتشكيلات الصخرية، وتستحضر الجماليات الشعرية للكهوف والحصون والقصور المندثرة التي تروي حكاية التجربة الإنسانية الممتدة عبر آلاف السنين، لتغدو القطع بمثابة "وعاء للذاكرة" يجسد طلوع الفجر على التلال الجبلية، وتراقص أشعة الشمس على الرمال والصخور، وسكون السماء المرصعة بالنجوم، في دعوة فنية تلهم الزائر للتأمل والتفكير والاحتفاء بحكايات أرض لا تزال روحها حاضرة في مسيرة الإنسان.

وتتضمن المجموعة ستة أعمال فنية فريدة تجسد جماليات القصص التي تتوارثها الأجيال، وتحمل عناوين تعكس عمق ارتباطها ببيئتها وهي: "صرخة الرمال"، و"حافة السهل"، و"أرض البدايات"، و"الأرض تشهد"، و"مرور الزمن"، و"واحة الأسلاف".