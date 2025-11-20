مدينة الشارقة للنشر تطلق "منصة الناشرين"

الشارقة في 20 نوفمبر/ وام / أعلنت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر عن استحداث مجموعة خدمات رقمية حصرية لأعضائها تيسر أعمال الناشرين وتسهل وصولهم إلى أسواق جديدة في المنطقة والعالم تحت مسمى "منصة الناشرين" لتكون أداة احترافية وحصرية لمستخدميها من ناشري مدينة الشارقة لتسهيل عمليات بيع وشراء الحقوق وعرض قوائم إصدارات دور النشر عبر روابط إلكترونية مباشرة مع إمكانية المشاركة في معارض الكتب العالمية حتى عند تعذّر الحضور الفعلي.

وتضم المنصة أكثر من 350 دار نشر من 80 دولة وتوفر منظومة خدمات تعزز فرص التوزيع والتسويق وتوسّع دائرة الحضور المهني لأعضائها عالمياً بما يوسع من نطاق التعاون ويخلق فرصاً جديدة لتسويق المحتوى على الساحة الدولية.

وقال سيف السويدي مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: يمثل إطلاق منصة الناشرين خطوة نوعية في مسيرة الشارقة نحو تطوير صناعة النشر وتعزيز حضورها العالمي وهي تجسيد مباشر لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في جعل الإمارة حاضنةً للكتاب والمبدعين ومركزاً للتبادل الثقافي والمعرفي بين العالمين العربي والدولي.

وأضاف: من خلال هذه المنصة نمنح الناشرين والكتّاب أداة عملية لتوسيع شبكاتهم المهنية وبناء شراكات جديدة بما يفتح آفاقاً غير مسبوقة للتعاون والنمو كما نؤكد التزامنا الدائم بدعم أعضائنا عبر حلول مبتكرة وبنية تحتية متقدمة ومبادرات تعزز تكامل منظومة النشر في الشارقة وتجعلها نموذجاً يحتذى إقليمياً ودوليا.