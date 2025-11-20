شرطة الشارقة تطلق منصة "كن واعياً" للتوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني

الشارقة في 20 نوفمبر/ وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم المنصة التوعوية التفاعلية "كن واعياً" في نسختها الرابعة في مركز سيتي سنتر الزاهية برعاية مصرف الشارقة الإسلامي وذلك ضمن جهود القيادة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وتستمر فعاليات المنصة لمدة 3 أيام.

حضر الافتتاح العميد عمر أحمد بوالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ بشرطة الشارقة وعبدالله الشامسي رئيس الإدارة القانونية بمصرف الشارقة الإسلامي وعبدالله البلوشي مدير عام سيتي سنتر الزاهية إلى جانب عدد من كبار الضباط بقيادة شرطة الشارقة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية.

وأعرب العميد عمر بو الزود عن تقديره للشركاء الإستراتيجيين والداعمين لدورهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية وإيصال الرسالة التوعوية بصورتها الكاملة إلى مختلف فئات المجتمع موضحاً بأن منصة «كن واعياً» تأتي ترجمةً لجهود شرطة الشارقة في تعزيز الأمن الرقمي لدى أفراد المجتمع ومواجهة الأساليب الاحتيالية التي تستهدف المستخدمين عبر الفضاء الإلكتروني.

وأكد أن الحملة تمثل منصة معرفية فاعلة في تمكين الجمهور من التعرف على أساليب الاحتيال الإلكتروني وكيفية التصدي لها من خلال تزويدهم بمهارات وقائية أساسية تعزز قدرتهم على اتخاذ القرار السليم عند التعامل مع البيئة الرقمية.

ودعا أفراد المجتمع إلى زيارة المنصة والتفاعل مع ما تقدمه من معلومات وأدوات توعوية تضمن لهم استخداماً آمناً للتقنيات الرقمية مشيراً إلى أن الوعي يشكل خط الدفاع الأول لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.