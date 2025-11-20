بحضور الرئيس الفنلندي.. انطلاق "حوار الإمارات - فنلندا" وتجارة البلدين تقفز 48.7%

أبوظبي في 20 نوفمبر / وام / انطلقت اليوم في مجلس البطين بأبوظبي "حوار الإمارات - فنلندا"، بحضور فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي ساكاري بويستو وزير الشؤون الاقتصادية في فنلندا، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الجانبين.

وجاء اللقاء اليوم في إطار الجهود الإماراتية الفنلندية المتواصلة للارتقاء بعلاقات الشراكة بين البلدين إلى آفاق جديدة في المجالات كافة، وخصوصاً الطاقة المستدامة والاقتصاد الدائري وجهود تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني، وتقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز أمن الإمدادات على المدى الطويل، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن تعزيز التعاون بين الإمارات وفنلندا على المستويين الحكومي والخاص يمكن أن يدعم جهود التحول الصناعي والطاقة في البلدين، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان اقتصادين قائمين على المعرفة والابتكار، مما يؤهلهما للتكيف مع عالم يشهد تطورات تكنولوجية وصناعية عميقة.

وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن لقاء اليوم يمثل خطوة جديدة في جهود البلدين لبناء شراكة قادرة على مواكبة طبيعة الاقتصاد العالمي المتغير، حيث تدرك الإمارات وفنلندا القوة التحويلية للتكنولوجيا المتقدمة والحاجة المرافقة لتوجيه الاستثمارات نحو تطوير المهارات، وبناء منظومات للشركات الناشئة، والمشاريع البحثية المشتركة، والأهم أننا نتفق على أن التعاون العالمي عنصر أساسي لنجاحنا.

وأضاف معاليه : تمهّد مناقشاتنا الطريق أمام علاقات أوثق بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين، بما يعزز التجارة البينية وتدفقات رأس المال، ويسهّل تبادل الخبرات والمعارف، ويشجع على المزيد من الحوار.

وقال إن جهود تعزيز العلاقات الإماراتية الفنلندية تنطلق من قاعدة صلبة من الازدهار التجاري، إذ سجلت التجارة البينية غير النفطية 412.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 48.7% على أساس سنوي، وبما يزيد بنحو 40 مليون دولار عن إجمالي عام 2024، كما شهدت الفترة الماضية توقيع عدة اتفاقيات حكومية لتعزيز التعاون في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما يعكس رؤية مشتركة للمستقبل.

وتناولت جلسات "حوار الإمارات-فنلندا"، مجموعة من الموضوعات الحيوية، منها: المجتمع والبنية التحتية الذكية والآمنة، والدفاع والتقنيات العالية الحساسة بما في ذلك الفضاء، وحلول الطاقة المستدامة والاقتصاد الدائري.